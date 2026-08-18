Ce simple ingrédient du petit-déj a rendu mes brownies ultra moelleux (et vous l’avez sûrement déjà chez vous)

À chaque fournée, vos brownies finissent secs alors que vous rêvez d’un cœur fondant qui tient jusqu’au lendemain. En modifiant un seul ingrédient familier, cette recette bouscule totalement la texture.

Un seul ingrédient changé dans la pâte à brownie, et le goûter devient ultra moelleux

Une croûte brillante, l’odeur de chocolat chaud qui s’échappe du four, ce petit craquement quand on coupe le premier carré. On pense avoir réussi… jusqu’à la bouchée un peu sèche, plus gâteau au chocolat que brownie fondant.

La solution ne tient ni à un moule sophistiqué ni à une liste d’ingrédients interminable, mais à un simple pot crémeux réservé aux tartines. En remplaçant une partie du beurre par lui, la texture change ; le cœur reste humide, presque fudgy, même le lendemain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier + 100 g de beurre doux

✅ 120 g de beurre de cacahuètes crémeux, non sucré de préférence

✅ 3 œufs, 150 g de sucre, 90 g de farine, 1 pincée de sel

✅ 120 g de noix de pécan + 1 pincée de fleur de sel

Pourquoi ce brownie au beurre de cacahuètes change tout

Dans ce brownie, une partie du beurre est remplacée par du beurre de cacahuètes utilisé en marbrage. Plus onctueux, il fond au cœur de la pâte et l’empêche de se dessécher en refroidissant. Pour un moule carré de 20 cm, on prévoit simplement chocolat noir, beurre, œufs, sucre, un peu de farine, des noix de pécan et du sel.

La méthode pour un brownie au beurre de cacahuètes ultra moelleux

On fait fondre le chocolat avec le beurre, puis on laisse tiédir. On mélange œufs et sucre sans trop fouetter, on ajoute chocolat, farine et sel. La pâte est versée dans le moule avec des pécan concassées, puis parsemée de cuillerées de beurre de cacahuètes que l’on étire en marbrage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule carré de papier cuisson et préchauffer le four à 170 °C. Technique : Verser la pâte, incorporer 80 g de pécan, puis marbrer avec le beurre de cacahuètes. Cuisson : Cuire 22 à 25 minutes ; bords pris, centre encore légèrement tremblotant. Finition : Laisser refroidir dans le moule, puis parsemer du reste de pécan et de fleur de sel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le beurre de cacahuètes, plus souple que le beurre seul, retient mieux l’humidité et, utilisé en marbrage, crée des zones ultra fondantes qui restent moelleuses plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié du beurre de cacahuètes par de la purée d’amandes blanches pour un goût plus doux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le brownie jusqu’à un centre ferme ; en refroidissant, la pâte se resserre et la texture devient sèche.

Conservation, service et variantes ultra moelleuses

Une fois refroidi, on garde le brownie dans une boîte hermétique, à température ambiante, pendant deux à trois jours ; grâce au beurre de cacahuètes, il reste tendre, souvent encore meilleur le lendemain. On le sert en carrés épais, éventuellement tiédis, avec une boule de glace vanille ou quelques framboises. Pour varier, on peut remplacer les pécan par des noisettes ou marbrer avec un peu de purée d’amandes.