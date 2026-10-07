Ce plat de coquillettes chorizo-épinards à 5 ingrédients a sauvé mes soirs de semaine : ma famille en redemande

Chaque rentrée, ce plat de coquillettes chorizo épinards s’invite à ma table pour sauver les dîners de semaine, en 15 minutes chrono. Que cache cette cuisson en une seule poêle qui rend les pâtes si fondantes ?

Dans la poêle, le chorizo grésille, le fromage ail et fines herbes fond, les coquillettes se couvrent d’une sauce crémeuse. Les épinards frais se ratatinent doucement, les champignons dorent : toute la cuisine sent le dîner réconfortant.

Ce one pot pasta de coquillettes chorizo épinards est vite devenu le réflexe du soir. Cinq ingrédients, une seule poêle, pas d’égouttage : en 15 minutes, on sert un plat familial bien chaud, gourmand, qui fait l’unanimité autour de la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de coquillettes + 700 ml de bouillon de légumes chaud

✅ 115 g de chorizo doux ou fort, coupé en petits dés

✅ 200 g de champignons de Paris et 2 grosses poignées d’épinards frais

✅ 150 g de fromage ail et fines herbes type Boursin, huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ce plat de coquillettes chorizo et épinards fait l’unanimité le soir

Ce plat coche toutes les cases des soirs pressés : peu d’ingrédients, très peu de vaisselle, des pâtes fondantes. Les coquillettes cuisent directement dans le bouillon de légumes, avec le chorizo et les champignons de Paris, pour un résultat très parfumé.

Les cinq héros de la recette – pâtes, chorizo, champignons, épinards frais et fromage ail et fines herbes – suffisent à composer un plat complet, réconfortant et généreux.

La bonne méthode en une seule poêle, sans égoutter les pâtes

Pour réussir ces coquillettes chorizo épinards, on oublie la grande casserole d’eau. Tout se passe dans une poêle large : les pâtes absorbent juste ce qu’il faut de bouillon de légumes, à feu moyen et à couvert. L’amidon des pâtes reste dans la poêle et donne du corps à la sauce.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper chorizo et champignons, les faire revenir avec un filet d’huile jusqu’à légère coloration. Technique : Ajouter les coquillettes, verser les 700 ml de bouillon de légumes, poivrer et mélanger. Cuisson : Couvrir, laisser cuire 10 à 12 minutes à feu moyen en remuant régulièrement. Finition : Hors du feu, incorporer le fromage, puis les épinards, ajuster le sel et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert Les coquillettes cuisent dans peu de bouillon de légumes : l’amidon reste dans la poêle. Mélangé au gras du chorizo et au fromage ail et fines herbes, il crée une émulsion qui remplace parfaitement la crème. ✨ Le twist gourmand : Faire griller à sec quelques noisettes ou graines de courge, puis ajouter un zeste fin de citron au service : croquant et fraîcheur garantis. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Égoutter les pâtes ou les cuire dans trop d’eau fait disparaître l’amidon et le bouillon concentré. Autre erreur : ajouter le fromage sur feu fort ou saler avant de goûter, au risque d’avoir une sauce déséquilibrée.

Conservation et variantes autour de ces coquillettes chorizo épinards

Ce one pot pasta s’adapte facilement : chorizo doux pour les enfants, chorizo fort pour les amateurs de piquant. On peut troquer les champignons contre des courgettes ou des poireaux. Les restes se réchauffent avec un filet de bouillon ou d’eau.