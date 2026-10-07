Ce gâteau au chocolat sans farine a bluffé 10 invités : impossible de deviner cet ingrédient en poudre du placard

À un dîner entre amis, ce gâteau au chocolat sans farine a laissé dix invités perplexes devant sa texture de brownie ultra fondant. Quel ingrédient discret a remplacé la farine pour un résultat aussi bluffant ?

À la sortie du four, une odeur profonde de chocolat a envahi la pièce, avec promesse de croûte fine et de cœur fondant. Sur la table, le gâteau brillait encore.

Servi en carrés généreux ; d’abord le silence, puis des regards étonnés : texture de brownie, parfum intense, mais quelque chose de différent. Personne n’a identifié l’ingrédient manquant ; tous ont redemandé une part.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier + 200 g de beurre doux

✅ 3 œufs moyens, 180 à 200 g de cassonade, pincée de sel

✅ 100 g de cacao amer en poudre non sucré (remplaçant de la farine)

✅ 200 g de confiture de lait (ou version maison lait + sucre + vanille)

Le secret de ce gâteau au chocolat sans farine qui bluffe tout le monde

Ce soir-là, dix convives autour de la table et pas un seul n’a deviné ce qui se cachait dans ce gâteau au chocolat sans farine. La texture avait tout d’un brownie classique, dense, moelleux, très chocolaté.

Le secret tient à une astuce simple : le cacao amer en poudre remplace la farine. Associé au chocolat fondu, au beurre et aux œufs, il donne une pâte épaisse qui se tient sans gluten, avec un cœur presque fondant.

Étape 1 : une base brownie où le cacao remplace la farine

On fait d’abord fondre ensemble le chocolat noir et le beurre au bain-marie, jusqu’à obtenir une texture lisse. En parallèle, on fouette œufs et cassonade ; le mélange doit s’éclaircir et mousser légèrement, pour apporter du moelleux sans levure.

On verse le chocolat tiédi sur les œufs sucrés, puis on ajoute le cacao amer tamisé. La pâte devient très sombre et épaisse. On chemise un moule carré de 18 × 18 cm, on y coule la moitié, on étale la confiture de lait au centre, puis on recouvre avec le reste.

Cuisson : 170 °C en chaleur tournante ou 180 °C en statique, 22 à 28 minutes. On surveille les bords pris, la croûte finement craquelée et le centre encore tremblotant. On laisse reposer 30 minutes ; en air fryer, compter 20 à 25 minutes à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre chocolat et beurre, fouetter œufs et cassonade séparément. Technique : Mélanger chocolat tiédi et œufs sucrés, incorporer le cacao tamisé. Cuisson : Verser la moitié dans un moule chemisé, ajouter la confiture, recouvrir, cuire 22 à 28 minutes. Finition : Laisser reposer 30 minutes avant de découper en carrés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le cacao en poudre remplace la farine : il absorbe le gras et l’humidité, tandis que les œufs coagulés créent un maillage qui maintient le brownie fondant. ✨ Le twist gourmand : Parsemer quelques noix torréfiées et une pointe de fleur de sel sur la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire jusqu’à ce qu’un couteau ressorte parfaitement sec ou mélanger la confiture à toute la pâte : le cœur ne coule plus et la texture devient sèche.

Variantes, conservation et questions fréquentes

Ce gâteau se garde trois jours dans une boîte hermétique et se sert nature ou avec glace.

Sources Modes & Travaux

«Gateau au chocolat sans sucre ajoute de cyril lignac son astuce pour sucrer sainement»