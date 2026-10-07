Bœuf bourguignon : si votre viande reste dure, c'est que vous n'utilisez pas cette partie du bœuf

Viande élastique, sauce qui ne nappe pas : votre boeuf bourguignon mérite enfin le morceau utilisé en cuisine professionnelle. Quels gestes transforment ce paleron discret en plat de chef ?

Dans la cocotte, la sauce brune frémit à peine, épaisse, brillante, parfumée au vin rouge et au bouquet garni. On soulève le couvercle, on sent la viande, mais au moment de servir, les morceaux résistent encore à la fourchette. Frustrant, après des heures de cuisson et une belle bouteille sacrifiée.

Cette déception vient rarement de la recette, mais presque toujours du morceau choisi. Les chefs misent sur une pièce de l’épaule, riche en tissus conjonctifs, qui supporte des heures de mijotage. Reste à voir pourquoi elle change tout et comment l’utiliser.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de paleron de bœuf, coupé en gros cubes

✅ 100 g de lard de Colonnata, taillé en bâtonnets

✅ 2 l de vin rouge tannique + 1 l de jus de bœuf

✅ 3 l d’eau gazeuse type Badoit, légumes, aromates, beurre

Bœuf bourguignon : cette partie de la viande change tout

On se demande souvent quel morceau pour boeuf bourguignon choisir quand on veut une viande qui se détache sans couteau. Le paleron, dans l’épaule, concentre collagène et fibres courtes. Avec la cuisson longue, ce collagène devient gélatine, assouplit les fibres et épaissit la sauce. Macreuse et gîte restent plus fermes ; le duo boeuf bourguignon paleron donne au contraire des morceaux fondants, encore tenus, et un jus naturellement velouté.

Bœuf bourguignon : cette partie de la viande change tout

Pour tirer parti de ce morceau, les chefs respectent trois détails décisifs. D’abord, des cubes réguliers d’environ 80 g, rapidement baignés vingt minutes dans de l’eau gazeuse type Badoit pour détendre les fibres. Ensuite, le paleron est « nourri » de gras en y piquant du lard de Colonnata. Enfin, il mijote sur une base de mirepoix, vin rouge tannique flambé, jus de bœuf et bouquet garni, deux heures à 200 °C, cocotte bien couverte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mariner le paleron 20 min dans l’eau gazeuse, le piquer au lard, préparer la mirepoix. Technique : Colorer vivement les cubes séchés dans la cocotte, ajouter la mirepoix, saupoudrer de farine et bien enrober. Cuisson : Verser le vin rouge, flamber, ajouter jus de bœuf et bouquet garni, couvrir et cuire 2 h. Finition : Réserver la viande, réduire le jus jusqu’à sauce nappante, monter au beurre, réchauffer avec les légumes et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de mijotage ≈ 2 à 3 h 🔍 Le secret de l’expert Niveau pro : paleron et joue de bœuf sont riches en collagène. À feu doux, sur la durée, il fond en gélatine, qui relâche les fibres, lubrifie la viande et épaissit naturellement le jus de cuisson. ✨ Le twist gourmand : Cuire le bourguignon la veille, le laisser refroidir puis le réchauffer doucement : sauce et fondant gagnent encore. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir la cocotte des heures : la viande se contracte, s’assèche et durcit malgré la sauce.

Bœuf bourguignon : cette partie de la viande change tout

Variante de chefs : pour une joue de bœuf bourguignon ultra fondant, laisser mijoter près de trois heures à simple frémissement, liquide juste à hauteur.