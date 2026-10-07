Deux voisins montent la même cabane perchée : cette erreur discrète oblige l’un d’eux à la démonter, pas la clôture

Le même automne, deux voisins bâtissent chacun une cabane perchée pour leurs enfants au fond du jardin. Quand l’une se retrouve visée par un avocat, la raison surprend.

Les feuilles commencent à jaunir quand deux voisins de la même rue décident, cet automne-là, d’offrir une cabane perchée à leurs enfants. Même arbre robuste, mêmes week-ends de bricolage, même excitation chez les petits. Sur le papier, leurs projets semblent jumeaux, jusqu’à l’arrivée d’une lettre d’avocat.

Le premier voisin gardera sa cabane sans souci. Le second devra la démonter en partie. Pourtant, toutes deux respectaient la distance à la clôture et le plan local d’urbanisme. La différence se cachait ailleurs, dans un détail souvent négligé au jardin : la vue offerte sur la propriété voisine.

Deux cabanes jumelles, deux destins très différents

Chez le premier, la cabane s’ouvre sur son potager, la balançoire, les massifs. Terrasse, petite fenêtre et escalier regardent uniquement son terrain. Les enfants guettent les oiseaux et les tomates qui rougissent. Impossible, depuis la plateforme, de voir vraiment ce qui se passe derrière la haie.

Chez le second, la cabane dans les arbres du voisin domine directement la terrasse d’à côté, les transats, parfois même la table du déjeuner. Il suffit de s’accouder au garde‑corps pour suivre chaque mouvement. Jour après jour, cette vue plongeante donne l’impression d’être observé chez soi, ce que les juges qualifient de trouble anormal de voisinage.

Ce que la loi regarde vraiment : l’intimité, pas la clôture

Le principe est simple : l’article 544 du Code civil permet de profiter de son bien, mais pas de priver le voisin d’intimité. Une cabane qui surplombe en permanence une terrasse ou une cour crée un vis‑à‑vis inédit. Même sans fenêtre, une plateforme haute peut être assimilée à une vue directe.

Si la cabane comporte une vraie ouverture, l’article 678 ajoute ses distances : environ 1,90 m pour une vue droite, 0,60 m pour une vue oblique, même en haut d’un arbre. Et côté urbanisme, le gabarit compte : moins de 5 m², pas de démarche ; entre 5 et 20 m², déclaration préalable de travaux ; au‑delà, permis de construire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité voisins Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Orienter la cabane vers votre jardin et masquer le côté voisin supprime la vue directe et donc l’essentiel du conflit. 💡 Le petit plus : Une simple ligne d’arbustes persistants sous la cabane forme vite un écran vert très discret. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Construire une grande plateforme braquée sur la terrasse voisine en se fiant uniquement à la distance de la clôture.

Garder la cabane… et la paix avec son voisin

Nous avons tous déjà sous‑estimé la vue depuis un balcon ou une terrasse. Pour une cabane, réorienter les ouvertures vers son propre jardin, ajouter quelques panneaux brise-vue ou un garde‑corps opaque côté voisin, et planter une petite haie persistante suffisent souvent à apaiser les tensions.

Si la cabane perchée crée déjà un malaise, le premier pas reste le dialogue : expliquer ce que l’on ressent, proposer une occultation ou une légère modification. En cas de blocage, médiation de voisinage ou conciliateur de justice coûtent bien moins cher qu’un procès et permettent souvent de garder le refuge des enfants.