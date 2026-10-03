Bœuf bourguignon : cette cuisson en 2 temps préparée la veille rend la viande folle de tendreté si vous évitez ce geste

Viande qui reste ferme malgré des heures sur le feu ? Ce bœuf bourguignon fondant, préparé la veille et mijoté très doucement, cache une étape clé souvent oubliée.

Dans la cocotte, le vin rouge frémit doucement, les oignons deviennent sucrés, la sauce nappe la cuillère. L’odeur d’un bœuf bourguignon fondant envahit la cuisine, promesse d’une viande moelleuse et d’une sauce profonde.

Cette tendreté n’a rien d’un hasard ; elle tient à un bœuf bourguignon préparé la veille, mijoté en tout plus de 5 h, puis laissé reposer. On parle de collagène qui se transforme, de fibres qui se détendent. Mais que se passe-t‑il vraiment durant ces heures lentes ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de bœuf pour bourguignon (paleron, macreuse ou gîte)

✅ 4 oignons, 4 carottes, 1 bouquet garni (thym, laurier, persil)

✅ 75 cl de vin rouge assez bon, 60 g de beurre, 1 c. à s. d’huile neutre

✅ Sel, poivre, 1 c. à s. de farine, 10–20 cl d’eau ou bouillon, lardons, champignons, petit carré de chocolat noir (facultatifs)

Les bons produits pour un bœuf bourguignon vraiment fondant

Pour une viande qui se défait à la fourchette, on mise sur des morceaux riches en tissu conjonctif : paleron, macreuse ou gîte. Ces pièces peu onéreuses concentrent le collagène qui, longuement cuit, se change en gélatine soyeuse.

On compte environ 200 g de viande par personne, taillée en cubes réguliers de 3 cm. Côté liquide, un vin rouge agréable à boire suffit. Une cocotte en fonte épaisse assure une chaleur douce et stable, comme dans la célèbre recette de bœuf bourguignon Marmiton.

Cuisson en deux temps : la méthode qui change tout

La veille, on construit les saveurs : oignons fondus au beurre, viande bien saisie par petites quantités, déglacée avec le vin pour récupérer tous les sucs. Tout rejoint la cocotte avec carottes et bouquet garni avant un long mijotage à feu très doux.

On cherche un simple frémissement : quelques bulles paresseuses, jamais de gros bouillons. Après 2 h 30 à 3 h, la cocotte refroidit, passe la nuit au frais, puis repart pour 2 h de cuisson le lendemain. Ce temps cumulé donne ce bœuf bourguignon mijoté 5 h à la texture incroyablement moelleuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : La veille, émincer les oignons, couper les carottes, détailler la viande en cubes, l’essuyer puis la saler légèrement. Technique : Faire fondre les oignons au beurre dans la cocotte, saisir la viande en plusieurs fois dans beurre + huile, déglacer au vin et réunir le tout avec carottes et bouquet garni. Cuisson : Couvrir presque à hauteur de vin, porter à petite ébullition, baisser aussitôt ; mijoter 2 h 30 à 3 h à léger frémissement, puis laisser refroidir et placer au frais une nuit. Finition : Le lendemain, retirer le gras figé, rallonger avec un peu d’eau ou de vin si besoin, remettre à frémissement 2 h ; ajouter lardons et champignons poêlés, lier légèrement la sauce si souhaité.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≥ 5 h 🔍 Le secret de l’expert Les morceaux de bourguignon regorgent de collagène. À feu doux, pendant des heures, ce collagène fond et se transforme en gélatine qui enrobe les fibres. La nuit au froid fige cette trame, la seconde cuisson la relâche : la viande se délite sans effort. ✨ Le twist gourmand : Poêler à part lardons fumés et champignons jusqu’à légère coloration, les ajouter seulement en fin de cuisson avec un petit carré de chocolat noir pour arrondir le vin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : laisser bouillir la cocotte ; les fibres se contractent, chassent le jus et la viande reste ferme, même après 5 h.

Conserver, réchauffer et servir ce bœuf bourguignon mijoté 5 h

Une fois la cuisson terminée, on peut garder la cocotte 48 h au réfrigérateur, bien couverte. Pour réchauffer, feu très doux, couvercle, simple frémissement et remuage délicat ; la viande reste intacte et la sauce ne tranche pas.

Ce bœuf bourguignon préparé la veille se marie avec des pommes de terre vapeur, une purée maison ou des tagliatelles fraîches, plus une belle poignée de légumes verts. On peut aussi congeler en portions ; au retour, on retrouve la même texture fondante et profonde en saveurs.