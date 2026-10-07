Cette pâte à pizza ultra protéinée avec ce fromage frais sauve vos restes du frigo en 30 min sans pétrissage

Soir de semaine, frigo presque vide mais grosse envie de pizza maison : cette pâte à pizza au cottage cheese change la donne. En quelques minutes, elle offre une base protéinée prête à accueillir vos restes, à condition d’éviter une erreur qui peut tout gâcher.

Les bords à peine dorés, le fromage qui grésille, la base souple qu’on soulève du bout des doigts… On a une vraie envie de pizza brûlante, un soir de semaine, alors que ne restent que quelques légumes cuits, un morceau de poulet et un pot de fromage frais ouvert.

Pétrissage, temps de levée, vaisselle… tout cela décourage vite. Pourtant, une base maligne permet de transformer ces restes en pizza généreuse, riche en protéines et prête en moins de 30 minutes. Cette base, c’est la pâte à pizza au cottage cheese ; reste à comprendre comment bien la préparer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 60 g cottage cheese, 80 ml blancs d’œufs, 45 g farine de blé T45/T55

✅ Farines : 12 g farine de coco, 1 c. à café de levure chimique

✅ Assaisonnement : sel, ail en poudre, origan, flocons de piment (facultatif)

✅ Garniture : sauce tomate épaisse, mozzarella, restes de viande, poisson ou légumes cuits

Pourquoi la pâte à pizza au cottage cheese simplifie le dîner

Le cottage cheese, riche en protéines, remplace en partie la farine et apporte un cœur tendre ; les blancs d’œufs liquides renforcent la tenue, sans besoin de pétrissage ni de repos. Avec un peu de farine de blé, une pointe de farine de coco très absorbante et de la levure chimique, on obtient une pâte à pizza protéinée qui se tient, ne détrempe pas et supporte sans broncher les fonds de frigo.

La méthode express, sans robot ni temps de repos

Tout repose sur un bon mixage, une épaisseur régulière et une pré-cuisson soignée ; ensuite, la garniture joue sa partition.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Mixer tous les ingrédients jusqu’à pâte lisse. Technique : Verser au centre de la plaque chemisée. Étaler en disque fin, quelques millimètres d’épaisseur. Cuisson : Cuire 10 minutes, jusqu’à bords légèrement dorés. Décoller, retourner la base pour plus de croustillant si souhaité. Finition : Garnir de sauce tomate épaisse, fromage et restes bien égouttés. Recuire 8 à 12 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ~30 min 🔍 Le secret de l’expert Protéines du cottage cheese et des blancs + farines = réseau ferme ; la pré-cuisson le fixe avant la garniture. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner la base avec ail, origan ou parmesan, puis finir la pizza chaude avec un filet d’huile d’olive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler trop épais et noyer sous une sauce fluide ou réchauffer au micro-ondes : texture molle assurée.

Garnitures anti-gaspi, conservation et versions plus croustillantes

On garnit léger mais intelligent : fine couche de sauce tomate épaisse, fromage râpé, puis restes de poulet rôti, jambon, thon bien égoutté ou légumes déjà cuits (champignons, courgette, poivrons, épinards). Après cuisson, roquette ou basilic à cru réveillent cette pizza au cottage cheese. Pour une pizza healthy qui croque, on peut prolonger un peu la première cuisson, voire monter le four vers 190‑200 °C. Les parts restantes se conservent en boîte hermétique au frais et se réchauffent au four.