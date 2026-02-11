Jeu de traction avec votre chien : ce mouvement réflexe avec la corde abîme sa colonne, que tous les maîtres font

Le tir à la corde semble être le jeu parfait pour défouler votre chien à la maison. Un simple réflexe pendant ces parties peut pourtant fragiliser sa colonne sans que vous ne le voyiez venir.

Dans de nombreux salons, surtout quand la pluie raccourcit les promenades de février, la même scène se répète : un chien accroché à une corde, un humain qui rit et tire de toutes ses forces. Le jeu de traction semble alors le parfait compromis pour le défouler sans sortir. On se rassure en voyant le chien remuer la queue et grogner gaiement.

Ce moment de complicité cache pourtant un angle mort : la façon dont le jouet est agité peut malmener la colonne vertébrale du chien, parfois pendant des années sans que personne ne s’en doute. La plupart des maîtres reproduisent toujours le même mouvement, par réflexe. Tout se joue dans la direction des secousses.

Jeu de traction : un exutoire génial, à condition de respecter l’anatomie du chien

Pour le chien, tirer sur une corde imite la capture d’une proie. S’agripper, tester sa force, gagner ou perdre la manche fait partie d’un répertoire de comportements très naturels. Ce type de jeu de traction avec votre chien l’aide à se dépenser, à gérer son excitation et à renforcer le lien avec son humain, quand il est mené correctement.

Dans la nature, un canidé qui maintient une proie en gueule la secoue surtout de gauche à droite. Ses muscles du cou et son squelette sont façonnés pour ces oscillations horizontales puissantes. Quand le tir reste dans l’axe du corps, du museau jusqu’à la base de la queue, la colonne encaisse bien l’effort.

Secouer de haut en bas : le mouvement réflexe qui écrase les cervicales

Dans les faits, beaucoup d’humains déplacent le jouet de haut en bas, parfois en soulevant légèrement le chien, persuadés de rendre la partie plus intense. Ce geste impose des flexions et extensions violentes aux vertèbres cervicales. La tête part vers le haut, le corps tire vers l’arrière : la colonne subit une forte compression axiale au niveau du cou.

À force de répétition, les disques intervertébraux qui servent d’amortisseurs peuvent s’écraser, se fissurer, puis déborder et appuyer sur la moelle épinière. On parle alors de hernie discale, avec à la clé des douleurs violentes, un dos raide, des troubles de la marche, voire une paralysie. Le chien ne se plaint pas toujours sur le moment, porté par l’adrénaline du jeu.

Les bons gestes pour un jeu de traction qui respecte sa colonne vertébrale

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire de bannir la corde à nœuds. La clé consiste à garder le mouvement horizontal, en balayage de gauche à droite ou légèrement d’avant en arrière, jamais de haut en bas. La main doit rester au niveau de la gueule du chien ou un peu plus bas. Et règle d’or : les quatre pattes au sol, sans saut ni chien suspendu dans le vide.

Mieux vaut garder des manches plutôt courtes, avec des pauses où l’on propose au chien de lâcher puis de repartir calmement si tout va bien. Observer son attitude après le jeu aide aussi : cou raide, refus de sauter ou démarche inhabituelle doivent alerter et amener à consulter. Une fois ces réflexes intégrés, le tir à la corde redevient une activité ludique plutôt qu’un risque pour son dos.