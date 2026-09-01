Les pépiniéristes ne laissent plus leurs trous vides : ce support caché au fond évite les arbustes qui tombent
Partout en France, les pépiniéristes ne se contentent plus d’un trou de plantation vide. Leur geste discret au fond du sol bouleverse la vie des arbustes.
Qui n’a jamais planté un arbuste à la va-vite, trou creusé, motte posée, terre remise par-dessus ? Au début, tout semble aller, puis le buisson végète ou se couche dès la première vraie bourrasque.
Les pépiniéristes ne se contentent plus d’un trou vide. Avant de descendre la motte, ils déposent quelque chose au fond du trou qui change la façon dont les racines poussent. Ce petit geste fait une grande différence.
Pourquoi le trou de plantation vide affaiblit vos arbustes
Planté dans un simple trou rebouché, l’arbuste trouve dessous une terre très meuble. Ses racines plongent alors tout droit, comme un piquet, au lieu de s’étaler. Le système racinaire devient profond, étroit, peu ramifié en surface.
Au début, rien ne trahit le problème. Mais quelques années plus tard, l’arbuste penche après chaque coup de vent, se déchausse facilement et souffre plus vite du manque d’eau, car il capte mal l’humidité des premiers centimètres de sol.
Le geste discret des pépiniéristes : une planche au fond du trou
Pour corriger cela, les professionnels posent au fond du trou une planche de bois non traité, une pierre plate ou une tuile. Cet obstacle agit comme un plancher : les racines ne peuvent plus descendre, elles sont obligées de partir à l’horizontale.
On a longtemps utilisé cette astuce pour les noyers, dont on coupait la racine pivot avant de poser une pierre plate dessous. Aujourd’hui, elle s’applique très bien aux haies, aux arbustes d’ornement et aux petits fruitiers plantés au jardin.
Adapter la méthode à votre sol et profiter des bénéfices
Dans les sols légers, sableux ou caillouteux, cette astuce est idéale : les racines forment vite un large disque qui ancre l’arbuste comme un parapluie retourné. Il résiste bien mieux aux rafales et aux coups de chaud.
En terrain argileux qui retient l’eau, mieux vaut garder un trou large mais peu profond, prévoir du drainage et n’utiliser la planche que si l’eau ne stagne pas. Dans tous les cas, un arrosage copieux et un paillage soigné complètent ce geste.
En bref
- 🌱 Partout en France, les pépiniéristes revoient la manière de creuser le trou de plantation des arbustes pour éviter qu’ils ne dépérissent ou se couchent.
- 🌿 Un support rigide au fond du trou de plantation oblige les racines à s’étaler horizontalement, améliorant ancrage, stabilité au vent et accès à l’eau superficielle.
- 🧪 Selon le type de sol et l’arbuste choisi, cette technique demande quelques ajustements précis et erreurs à éviter pour profiter pleinement de ses bénéfices.
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