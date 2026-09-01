Les pépiniéristes ne laissent plus leurs trous vides : ce support caché au fond évite les arbustes qui tombent

Partout en France, les pépiniéristes ne se contentent plus d’un trou de plantation vide. Leur geste discret au fond du sol bouleverse la vie des arbustes.

Qui n’a jamais planté un arbuste à la va-vite, trou creusé, motte posée, terre remise par-dessus ? Au début, tout semble aller, puis le buisson végète ou se couche dès la première vraie bourrasque.

Les pépiniéristes ne se contentent plus d’un trou vide. Avant de descendre la motte, ils déposent quelque chose au fond du trou qui change la façon dont les racines poussent. Ce petit geste fait une grande différence.

Pourquoi le trou de plantation vide affaiblit vos arbustes

Planté dans un simple trou rebouché, l’arbuste trouve dessous une terre très meuble. Ses racines plongent alors tout droit, comme un piquet, au lieu de s’étaler. Le système racinaire devient profond, étroit, peu ramifié en surface.

Au début, rien ne trahit le problème. Mais quelques années plus tard, l’arbuste penche après chaque coup de vent, se déchausse facilement et souffre plus vite du manque d’eau, car il capte mal l’humidité des premiers centimètres de sol.

Le geste discret des pépiniéristes : une planche au fond du trou

Pour corriger cela, les professionnels posent au fond du trou une planche de bois non traité, une pierre plate ou une tuile. Cet obstacle agit comme un plancher : les racines ne peuvent plus descendre, elles sont obligées de partir à l’horizontale.

On a longtemps utilisé cette astuce pour les noyers, dont on coupait la racine pivot avant de poser une pierre plate dessous. Aujourd’hui, elle s’applique très bien aux haies, aux arbustes d’ornement et aux petits fruitiers plantés au jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée/10 Entretien futur Plus simple 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Placée sous la motte, la planche bloque la descente des racines et les pousse à s’étaler en largeur. L’arbuste explore vite une grande surface de sol, s’ancre mieux et profite davantage des pluies. 💡 Le petit plus : associer systématiquement un paillage épais limite encore l’évaporation estivale. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser une planche dans un sol qui reste détrempé l’hiver, au risque d’asphyxier complètement les racines.

Adapter la méthode à votre sol et profiter des bénéfices

Dans les sols légers, sableux ou caillouteux, cette astuce est idéale : les racines forment vite un large disque qui ancre l’arbuste comme un parapluie retourné. Il résiste bien mieux aux rafales et aux coups de chaud.

En terrain argileux qui retient l’eau, mieux vaut garder un trou large mais peu profond, prévoir du drainage et n’utiliser la planche que si l’eau ne stagne pas. Dans tous les cas, un arrosage copieux et un paillage soigné complètent ce geste.