En septembre, si vos piments restent verts, c’est sûrement à cause de cette erreur d’arrosage que tout le monde fait

Partout en France, des jardiniers voient leurs piments encore verts en septembre malgré des plants chargés de fruits. Et si le problème venait justement de leur façon d’arroser ?

Sur les plants de piments, le scénario se répète chaque septembre : des branches chargées de fruits fermes et brillants… mais toujours verts. Beaucoup continuent pourtant d’arroser généreusement, persuadés d’aider la plante, alors que ce réflexe bienveillant maintient justement la coloration au point mort.

Le responsable n’est ni la variété ni l’été capricieux, mais ce sol constamment humide qui garde le piment en mode « vacances ». Pendant que l’on arrose encore comme en juillet, les maraîchers, eux, font exactement l’inverse… et leurs rangées rougissent pendant que les nôtres stagnent.

Pourquoi vos piments encore verts en septembre ne sont pas ratés

Un piment vert n’est pas un échec, c’est un fruit en cours de maturation, encore rempli de chlorophylle qui masque les pigments rouges, jaunes ou orangés, appelés caroténoïdes. En temps chaud, avec beaucoup de lumière directe, la chlorophylle se dégrade peu à peu et la couleur change.

Originaire de climats bien plus longs et chauds que le climat français, le piment a vu son métabolisme ralentir dès que les nuits ont commencé à fraîchir. S’il trouve encore beaucoup d’eau au pied, il continue de fabriquer feuilles et tiges plutôt que d’accélérer le mûrissement des fruits déjà formés.

L’arrosage de septembre qui les garde obstinément verts

Nous avons tous déjà gardé le même rythme d’arrosage qu’en plein été, laissant la terre humide en permanence. Pour le plant, ce confort signifie abondance ; aucun signal de « fin de saison » n’est envoyé, donc la plante retarde sa priorité sur les fruits. À l’inverse, un stress hydrique modéré – espacer les arrosages, laisser sécher la surface – l’incite à finir ce qui est déjà accroché.

Les maraîchers associent toujours cette légère restriction d’eau à un effeuillage ciblé : quelques feuilles en moins autour des piments, pas plus. Les fruits reçoivent alors davantage de soleil, se réchauffent, la chlorophylle se dégrade plus vite et la coloration s’accélère. Quand les nuits restent au-dessus de 15 °C, ce duo « moins d’eau + plus de lumière » peut faire gagner une à deux semaines de maturation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Maturation gagnée 1 à 2 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réduisant l’arrosage tout en découvrant les fruits, on crée un stress hydrique raisonnable et on augmente la lumière directe, deux signaux puissants qui déclenchent le rougissement. 💡 Le petit plus : commencer à espacer l’eau sur 8 à 10 jours, puis n’effeuiller que deux ou trois feuilles à la fois, tôt le matin ou en fin de journée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper presque totalement l’eau ou enlever une grosse partie du feuillage d’un coup, au risque d’affaiblir le plant et de faire chuter fleurs et jeunes fruits.

Le bon geste à adopter dès maintenant pour les faire rougir

Dès fin août, ou tant que les nuits tournent autour de 15 °C, on commence par espacer les arrosages : en pleine terre, souvent un bon arrosage par semaine suffit ; en pot, seulement quand la terre est sèche sur quelques centimètres. Ensuite, on enlève doucement les nouvelles fleurs et les tout petits fruits qui n’auront pas le temps de mûrir, afin de concentrer l’énergie sur les plus gros.

Ôter juste les feuilles qui font de l’ombre directe aux piments, sans dénuder le plant.

Éviter tout engrais riche en azote et, si besoin, privilégier un apport léger en potasse.

Surveiller la météo et récolter les fruits encore verts avant un coup de froid durable pour les faire rougir à l’intérieur, près d’une fenêtre lumineuse.

Ne jamais revenir à l’arrosage « de juillet » une fois le stress hydrique installé, sous peine de relancer uniquement le feuillage.