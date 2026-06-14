Mildiou sur vos tomates : ce remède du placard plébiscité brûle vos plants si vous faites cette erreur

Au premier signe de mildiou sur mes tomates du potager, j’ai misé sur le bicarbonate de soude. En une nuit, mes pieds ont grillé : voici comment éviter ce piège.

Au départ, tout semblait aller pour le mieux : tiges solides, feuillage dru, fleurs à foison. Puis, après quelques averses et nuits douces, de petites taches brunes ont envahi les feuilles. Le mildiou s’est installé, et le vieux remède conseillé partout a refait surface : le bicarbonate de soude.

Dans bien des jardins, la suite a été brutale : pulvérisation généreuse, soleil encore haut, dosage “à l’œil”. Le lendemain matin, des pieds de tomates pendants, feuilles brunies comme grillées. Ce scénario spectaculaire montre surtout qu’un produit naturel peut sauver… ou carboniser, selon la façon de l’utiliser.

Quand le bicarbonate fait plus de mal que de bien aux tomates

Le bicarbonate de sodium est un sel alcalin qui remonte légèrement le pH à la surface des feuilles. Il gêne ainsi les maladies cryptogamiques comme le mildiou de la tomate. Officiellement classé en “substance de base” bio depuis 2019, il reste pourtant agressif pour le feuillage très fin des tomates.

En solution trop concentrée, chaque goutte agit comme une petite loupe salée sous le soleil. Sur un plant déjà stressé, les cellules brûlent : en une nuit, les feuilles se recroquevillent, se dessèchent et brunissent. Gerbeaud avertit aussi que des apports répétés trop dosés peuvent déséquilibrer le sol.

Le bon dosage de bicarbonate contre le mildiou des tomates

Pour traiter le mildiou des tomates au bicarbonate de soude, la dilution fait tout. Le magazine Mon Jardin & Ma Maison conseille 1 litre d’eau pour 1 cuillère à soupe rase de bicarbonate, plus 1 cuillère à café de savon noir. Au‑delà d’environ 1 % de concentration, le risque de brûlures grimpe.

Le moment compte autant que la recette. La pulvérisation se fait en fin de journée ou tôt le matin, sur feuillage bien sec, par temps calme. On règle le jet en brume très fine, sans gouttes qui pendent. En prévention, un traitement hebdomadaire, renouvelé après chaque grosse pluie, suffit largement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie d’eau estimée 50 à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le pot en argile diffuse l’eau en profondeur sans mouiller le feuillage, limite le stress hydrique et crée un environnement moins favorable au mildiou. 💡 Le petit plus : Associer cette olla à un paillage épais pour espacer encore les arrosages de vos tomates. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Surdoser le bicarbonate et pulvériser en plein soleil sur un feuillage déjà humide.

Effeuillage, arrosage, paillage : le trio qui protège vraiment

Ensuite, place aux gestes anti‑mildiou du quotidien. L’effeuillage ciblé en fait partie : vers la mi‑juin, quand la première grappe est formée, on retire seulement les feuilles situées en dessous, par temps sec, le matin. Le pied s’aère, le sol sèche plus vite et les éclaboussures atteignent moins le feuillage.

La façon d’arroser change aussi tout. En plein après‑midi, l’eau s’évapore avant d’atteindre les racines. Un pot en terre cuite non émaillée enterré à une quinzaine de centimètres, trou bouché, rempli d’eau puis couvert, diffuse doucement l’humidité. Cette olla maison économise environ 50 à 70 % d’eau et garde le feuillage sec, surtout avec un bon paillage.

Sources Maison & Travaux

«Cette erreur avec les feuilles de vos tomates favorise le mildiou et peut gacher toute votre recolte cet ete»