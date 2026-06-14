Mildiou sur vos tomates : ce remède du placard plébiscité brûle vos plants si vous faites cette erreur
Au premier signe de mildiou sur mes tomates du potager, j’ai misé sur le bicarbonate de soude. En une nuit, mes pieds ont grillé : voici comment éviter ce piège.
Au départ, tout semblait aller pour le mieux : tiges solides, feuillage dru, fleurs à foison. Puis, après quelques averses et nuits douces, de petites taches brunes ont envahi les feuilles. Le mildiou s’est installé, et le vieux remède conseillé partout a refait surface : le bicarbonate de soude.
Dans bien des jardins, la suite a été brutale : pulvérisation généreuse, soleil encore haut, dosage “à l’œil”. Le lendemain matin, des pieds de tomates pendants, feuilles brunies comme grillées. Ce scénario spectaculaire montre surtout qu’un produit naturel peut sauver… ou carboniser, selon la façon de l’utiliser.
Quand le bicarbonate fait plus de mal que de bien aux tomates
Le bicarbonate de sodium est un sel alcalin qui remonte légèrement le pH à la surface des feuilles. Il gêne ainsi les maladies cryptogamiques comme le mildiou de la tomate. Officiellement classé en “substance de base” bio depuis 2019, il reste pourtant agressif pour le feuillage très fin des tomates.
En solution trop concentrée, chaque goutte agit comme une petite loupe salée sous le soleil. Sur un plant déjà stressé, les cellules brûlent : en une nuit, les feuilles se recroquevillent, se dessèchent et brunissent. Gerbeaud avertit aussi que des apports répétés trop dosés peuvent déséquilibrer le sol.
Le bon dosage de bicarbonate contre le mildiou des tomates
Pour traiter le mildiou des tomates au bicarbonate de soude, la dilution fait tout. Le magazine Mon Jardin & Ma Maison conseille 1 litre d’eau pour 1 cuillère à soupe rase de bicarbonate, plus 1 cuillère à café de savon noir. Au‑delà d’environ 1 % de concentration, le risque de brûlures grimpe.
Le moment compte autant que la recette. La pulvérisation se fait en fin de journée ou tôt le matin, sur feuillage bien sec, par temps calme. On règle le jet en brume très fine, sans gouttes qui pendent. En prévention, un traitement hebdomadaire, renouvelé après chaque grosse pluie, suffit largement.
Effeuillage, arrosage, paillage : le trio qui protège vraiment
Ensuite, place aux gestes anti‑mildiou du quotidien. L’effeuillage ciblé en fait partie : vers la mi‑juin, quand la première grappe est formée, on retire seulement les feuilles situées en dessous, par temps sec, le matin. Le pied s’aère, le sol sèche plus vite et les éclaboussures atteignent moins le feuillage.
La façon d’arroser change aussi tout. En plein après‑midi, l’eau s’évapore avant d’atteindre les racines. Un pot en terre cuite non émaillée enterré à une quinzaine de centimètres, trou bouché, rempli d’eau puis couvert, diffuse doucement l’humidité. Cette olla maison économise environ 50 à 70 % d’eau et garde le feuillage sec, surtout avec un bon paillage.
Sources
En bref
- 🌱 Après pluies estivales, le mildiou attaque les tomates du potager et pousse un jardinier à tenter le bicarbonate de soude, avec un résultat brutal.
- 🔥 Un surdosage de bicarbonate, appliqué sur un feuillage humide en plein soleil, provoque en une nuit des feuilles recroquevillées, brunies et comme carbonisées.
- 🛠️ Guide pratique sur bicarbonate de soude mildiou tomates, avec le bon dosage et des gestes de culture clés pour renforcer la résistance du potager.
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