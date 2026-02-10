Moins de 8 € le m² : cette grande serre tunnel en déstockage que seuls les jardiniers prévoyants peuvent encore s'offrir

En plein mois de février, Cdiscount casse les prix sur une serre tunnel 11 m² affichée à moins de 8 € le m². De quoi tenter les jardiniers prévoyants en quête d’un abri malin pour leurs premiers semis.

Au cœur de février, le thermomètre frôle encore le zéro et le sol reste lourd, mais les jardiniers ont déjà la tête aux premières tomates. Les serres de jardin deviennent alors des alliées précieuses, sauf que leurs prix grimpent vite dès que le printemps approche. Entre matériel fragile et équipements haut de gamme, il n’est pas toujours simple de trouver un abri spacieux sans vider son compte.

Une offre en déstockage vient pourtant de tirer son épingle du jeu : une serre tunnel 11 m² vendue par Cdiscount à seulement 87 €, après une remise immédiate de 52 € sur le prix initial. Le coût revient à moins de 8 € le m², un niveau que l’on voit rarement pour du matériel neuf et complet. Un détail qui change tout pour les jardiniers prévoyants.

Une serre tunnel 11 m² pas chère qui remplace un vrai coin de potager

Avec 11 m² au sol, on n’est plus sur une petite serre de balcon où s’entassent trois bacs de semis. Ce format tunnel offre assez de place pour aligner des rangs de salades, quelques pieds de tomates, des concombres grimpants et une bordure d’aromatiques. La hauteur permet de circuler sans se courber, de biner, d’arroser et de surveiller les jeunes plants confortablement.

La structure repose sur un cadre en métal revêtu par poudre, pensé pour résister aux coups de vent et aux intempéries. La bâche armée en polyéthylène, semi-transparente et annoncée comme résistante au gel, crée un cocon lumineux où la terre se réchauffe plus vite qu’à l’extérieur. Six fenêtres latérales avec moustiquaire et une porte d’entrée zippée permettent de gérer l’aération tout en tenant les insectes à distance, tandis que cordons de serrage et crochets de fixation stabilisent l’ensemble.

Un microclimat pour semer plus tôt et éviter les mauvaises surprises

Février reste un mois piégeux pour le potager. Les spécialistes rappellent que la lumière progresse, mais que « la luminosité reste néanmoins souvent faible à cause d’une nébulosité et des précipitations importantes » et « de grosses gelées peuvent encore survenir », rapporte le site Nextplz. Sans protection, un semis un peu trop ambitieux peut donc pourrir dans une terre glacée ou disparaître après une nuit très froide.

Installée dès maintenant, cette serre tunnel non chauffée crée quelques degrés d’avance et protège du vent, ce qui suffit souvent à lancer la machine plus tôt. Les guides de jardinage conseillent d’étaler le mois de février en plusieurs étapes pour exploiter au mieux cet abri :

Début février : semer au chaud, en intérieur, tomates, poivrons, piments, aubergines, céleri et laitues très précoces.

Mi-février : installer sous la serre salades, épinards de printemps, roquette, ciboulette, persil, cerfeuil, pois et fèves.

Fin février : ajouter radis et nouvelles salades sous tunnel, et, si le sol n’est plus gelé, ail rose, échalotes et petits oignons.

Un investissement vite rentabilisé pour les jardiniers prévoyants

Face au prix des légumes bio, les 87 € restent raisonnables pour un abri de cette taille. Sur 11 m², un mélange de salades, tomates, concombres, courgettes et aromatiques couvre déjà une bonne part des besoins d’un foyer.

En l’achetant pendant le déstockage d’hiver, avant la hausse des prix de printemps, les jardiniers prévoyants sécurisent un avantage au potager.