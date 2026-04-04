Ce bricolage sur la gouttière posé en avril m'a permis d'arrêter de payer l'eau d'arrosage au jardin tout l'été
Début avril, un simple montage sur une gouttière a changé la façon d’arroser un potager familial en France. Comment cette dérivation 0 € a transformé chaque averse en alliée ?
Depuis que ce petit bricolage a été posé sur la gouttière début avril, le robinet du jardin ne sert presque plus. Chaque averse remplit désormais une réserve de fortune sous le toit, sans cuve design ni kit coûteux, juste un montage malin récup’.
Pendant les giboulées, des litres d’eau de pluie glissent pourtant du toit droit vers les égouts, alors que semis et massifs ont soif. En les détournant vers une simple poubelle, on obtient un arrosage presque gratuit pour tout le potager ; le principe est étonnamment simple.
Quand la gouttière a pris la relève du robinet
Avant ce changement, le jardin buvait l’eau du réseau, froide, chlorée et facturée au litre. En transformant une descente de gouttière en robinet naturel, chaque averse d’avril a rempli un bidon près des carrés de légumes et a déjà allégé la facture d’arrosage.
Pour les plantes, la différence est flagrante : l’eau de pluie, douce et à température ambiante, ne provoque pas le choc d’un jet glacé. Les jeunes racines s’installent mieux, le feuillage reste bien vert et le sol garde une humidité régulière, sans flaques.
Le montage 0 € à poser en avril, directement sur la descente
Nous avons tous vu la pluie courir le long des tuiles sans en profiter. Pour changer ça, on choisit une descente proche du potager, sur sol plat, et l’on y colle une poubelle ou un bidon nettoyé. Avec un cutter, on découpe un U juste au-dessus du bord et on replie la languette vers l’intérieur pour former un mini-barrage.
Il suffit ensuite de glisser un morceau de vieux tuyau d’arrosage dans cette ouverture pour guider l’eau dans la cuve, puis de le fixer à la descente avec du fil de fer. Détail crucial : prévoir une encoche de trop-plein en haut, orientée vers la pelouse et non vers les fondations.
Une réserve propre, sans moustiques, pour arroser tout l’été
Avec le redoux, toute eau stagnante attire vite les moustiques. Pour garder une réserve saine, on verse l’équivalent d’un bouchon d’huile alimentaire à la surface, ou on tend une moustiquaire sous le couvercle ; et un rapide nettoyage des gouttières évite feuilles et débris.
Au moment d’arroser, mieux vaut remplir un arrosoir et retirer la pomme pour viser directement le pied des plants ; le feuillage reste sec, ce qui limite les maladies comme le mildiou. Cette réserve peut aussi alimenter un petit goutte-à-goutte gravitaire, ou être copiée sur le cabanon et le garage pour stocker un maximum d’eau avant la sécheresse.
En bref
- 🌧️ Depuis début avril, un bricoleur détourne l’eau de pluie de sa gouttière vers une réserve improvisée pour alimenter son potager familial.
- 🛠️ Une astuce de dérivation 0 € utilise du matériel de récupération pour transformer une simple descente de gouttière en source d’arrosage dédiée au potager.
- 🌱 Arrosage au pied, réserve protégée des moustiques et système duplicable sur d’autres toits composent une méthode étonnamment efficace pour préparer la sécheresse estivale.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité