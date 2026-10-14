Mon voisin cueille sa verveine et sa menthe un matin de septembre, et ce n'est pas par hasard : c'est le secret des tisanes d'hiver

Septembre s’installe, la verveine citronnelle et la menthe embaument encore le jardin, mais plus pour longtemps. À quel moment précis les couper et comment les sécher pour remplir vos bocaux d’hiver ?

En septembre, quand les cartables reviennent et que les soirées se rafraîchissent, une envie revient : une tasse de tisane fumante sous un plaid. Au jardin, verveine citronnelle et menthe embaument encore, mais plus pour très longtemps.

Bonne nouvelle : en quelques poignées de tiges, ce coin d’aromatiques devient une réserve de tisanes d’hiver, prêtes à soutenir sommeil, digestion et moral. Reste à saisir le bon moment et les bons gestes pour ne rien perdre du parfum.

Choisir le bon moment pour récolter verveine et menthe

Pour des tisanes de rentrée parfumées, on récolte de la fin du printemps à la fin de l’été, avec un pic entre juin et septembre. L’idéal : un matin sec, après la rosée mais avant le plein soleil, quand huiles essentielles et fraîcheur sont au maximum.

Sur la verveine, on ne prélève pas plus d’un tiers du feuillage pour ne pas fatiguer l’arbuste ; la menthe, vigoureuse, supporte une coupe sévère. On choisit des tiges bien vertes, sans fleurs, puis on coupe au sécateur propre juste au-dessus d’un nœud.

Préparer les tiges et les faire sécher sans perdre le parfum

Nous avons ouvert un bocal de tisane presque inodore : la préparation avait été bâclée. Si les plantes sont propres, on ne les lave pas ; sinon, un rinçage rapide suffit, suivi d’une heure sur un torchon. Puis on forme de petits bouquets suspendus tête en bas dans une pièce sombre et aérée.

Ces bouquets sèchent en une à deux semaines ; feuilles et tiges cassent alors net. En appartement, le séchage à plat sur un plateau couvert d’un linge convient bien. Le four ou le déshydrateur, à 35–40 °C (50 °C au plus), dépannent, mais trop de chaleur affadit le goût et favorise les moisissures.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vos tisanes maison jusqu’à 1 an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Récolter un matin sec, puis sécher lentement à l’ombre et à température douce préserve les huiles essentielles de la verveine et de la menthe pour des infusions parfumées tout l’hiver. 💡 Le petit plus : Étiqueter chaque bocal (plante, date) et ne froisser les feuilles qu’au moment d’infuser pour un parfum maximal. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Sécher au four trop chaud ou enfermer des feuilles encore souples dans un bocal : elles risquent de moisir et de perdre leur parfum.

Conserver vos feuilles et composer des tisanes de rentrée

Une fois bien sèches, on effeuille les tiges et on glisse les feuilles entières dans un bocal hermétique en verre ou en métal, à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la chaleur. Ainsi gardées, verveine et menthe restent parfumées un an. Pour l’infusion, une cuillère à soupe pour 250 ml d’eau frémissante, cinq à sept minutes à couvert, suffit.

Ensuite, place à la créativité : verveine seule le soir, menthe poivrée et rondelle de citron après un repas, mélange verveine-menthe avec gingembre et cuillère de miel dès les premiers froids.