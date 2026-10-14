Mon voisin cueille sa verveine et sa menthe un matin de septembre, et ce n'est pas par hasard : c'est le secret des tisanes d'hiver
Septembre s’installe, la verveine citronnelle et la menthe embaument encore le jardin, mais plus pour longtemps. À quel moment précis les couper et comment les sécher pour remplir vos bocaux d’hiver ?
En septembre, quand les cartables reviennent et que les soirées se rafraîchissent, une envie revient : une tasse de tisane fumante sous un plaid. Au jardin, verveine citronnelle et menthe embaument encore, mais plus pour très longtemps.
Bonne nouvelle : en quelques poignées de tiges, ce coin d’aromatiques devient une réserve de tisanes d’hiver, prêtes à soutenir sommeil, digestion et moral. Reste à saisir le bon moment et les bons gestes pour ne rien perdre du parfum.
Choisir le bon moment pour récolter verveine et menthe
Pour des tisanes de rentrée parfumées, on récolte de la fin du printemps à la fin de l’été, avec un pic entre juin et septembre. L’idéal : un matin sec, après la rosée mais avant le plein soleil, quand huiles essentielles et fraîcheur sont au maximum.
Sur la verveine, on ne prélève pas plus d’un tiers du feuillage pour ne pas fatiguer l’arbuste ; la menthe, vigoureuse, supporte une coupe sévère. On choisit des tiges bien vertes, sans fleurs, puis on coupe au sécateur propre juste au-dessus d’un nœud.
Préparer les tiges et les faire sécher sans perdre le parfum
Nous avons ouvert un bocal de tisane presque inodore : la préparation avait été bâclée. Si les plantes sont propres, on ne les lave pas ; sinon, un rinçage rapide suffit, suivi d’une heure sur un torchon. Puis on forme de petits bouquets suspendus tête en bas dans une pièce sombre et aérée.
Ces bouquets sèchent en une à deux semaines ; feuilles et tiges cassent alors net. En appartement, le séchage à plat sur un plateau couvert d’un linge convient bien. Le four ou le déshydrateur, à 35–40 °C (50 °C au plus), dépannent, mais trop de chaleur affadit le goût et favorise les moisissures.
Conserver vos feuilles et composer des tisanes de rentrée
Une fois bien sèches, on effeuille les tiges et on glisse les feuilles entières dans un bocal hermétique en verre ou en métal, à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la chaleur. Ainsi gardées, verveine et menthe restent parfumées un an. Pour l’infusion, une cuillère à soupe pour 250 ml d’eau frémissante, cinq à sept minutes à couvert, suffit.
Ensuite, place à la créativité : verveine seule le soir, menthe poivrée et rondelle de citron après un repas, mélange verveine-menthe avec gingembre et cuillère de miel dès les premiers froids.
En bref
- 📅 En septembre, vos touffes de verveine citronnelle et de menthe poivrée offrent leurs dernières feuilles idéales à transformer en réserve de tisanes de rentrée.
- 🛠️ Récolte le matin sec, préparation minutieuse des tiges puis séchage doux à l’abri de la lumière assurent des feuilles riches en huiles essentielles.
- 🍵 Conseils de conservation, dosage d’infusion et idées de mélanges verveine-menthe promettent des rituels cocooning tout l’hiver sans tout révéler ici.
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