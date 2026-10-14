Tout le monde vide la cendre du poêle au pied des massifs d'hortensias en novembre : les pépiniéristes, eux, la pèsent toujours avant

À l’automne, le seau de cendre de bois au jardin finit souvent au pied des massifs, sans réflexion. Pourquoi les jardiniers sortent-ils plutôt la balance avant de l’épandre ?

Le poêle a repris du service et, très vite, le seau de cendre se remplit. Par habitude, beaucoup vont le vider au pied des massifs, persuadés d’offrir à la terre un geste à la fois écologique et nourrissant.

Pourtant, cette cendre n’est pas une poudre neutre mais un amendement minéral très concentré, au pH parfois proche de 10 à 12, capable de bouleverser la chimie du sol. Mal dosée, elle jaunit les feuilles, affaiblit les massifs et fait pâlir les hortensias. Reste à savoir comment bien la doser.

Pourquoi la cendre de poêle fait autant envie à l’automne

Si la cendre de poêle fascine autant, c’est qu’elle cumule tout ce que les jardiniers aiment : elle est gratuite, locale, et riche en minéraux. Calcium en tête, mais aussi potassium, magnésium et un peu de phosphore, de quoi soutenir la floraison, la fructification et la résistance des plantes tout l’hiver.

Mais cette générosité a un revers discret : la cendre concentre surtout du calcium, ce qui en fait un véritable amendement calcaire. Son pH très basique corrige vite un sol acide, mais, sur un sol déjà neutre ou calcaire, l’apport répété fait monter le pH durablement, bien au-delà de ce que les massifs peuvent encaisser.

Ce que l’excès de cendre provoque vraiment au pied des massifs

Nous avons tous déjà versé un seau entier au pied du même massif, semaine après semaine, en se disant que cela ne peut que faire du bien. En réalité, cette accumulation locale transforme la zone en poche très alcaline : le fer devient difficile à absorber, les feuilles jaunissent entre des nervures vertes, c’est la chlorose ferrique.

Les plantes acidophiles y laissent vite des plumes : hortensias, rhododendrons, azalées, camélias, bruyères… Leur sol doit rester acide pour garder un feuillage vert et des hortensias bleus. Au-delà d’environ 100 grammes par mètre carré et par an, le calcium de la cendre sature le sol. C’est exactement pour rester sous ce seuil que les jardiniers la pèsent.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Dose maximale par m² 100 g/m²/an Pourquoi ça fonctionne ? La cendre de bois apporte calcium et potasse qui corrigent un sol un peu acide et renforcent floraison et vigueur, à petite dose. Le petit plus : Répartir les apports sur l’automne et griffer le sol juste après améliore la pénétration et évite les croûtes. À NE JAMAIS FAIRE : Vider tout l’hiver le seau de cendre au même endroit, près des hortensias ou rhododendrons, jusqu’à blanchir la surface.

La méthode des jardiniers : peser, répartir, cibler

Avant d’épandre, les jardiniers testent le pH avec un kit simple : sol déjà neutre ou calcaire, pas de cendre ; sol légèrement acide, planté de rosiers, lavandes ou clématites, pourquoi pas. Ils calculent alors leur budget cendre (surface multipliée par 100 g), pèsent cette quantité, puis l’épandent par temps calme en voile fin, sur cendre propre, froide et sèche, avant de griffer légèrement le sol.

Ce rituel demande quelques minutes, mais il a changé la vie de nombreux massifs. Au printemps, les rosiers fleurissent sans jaunir, les hortensias gardent leur teinte, et le sol reste vivant. La différence entre vider son seau au hasard et peser sa cendre se lit dans la santé du jardin.