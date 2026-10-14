Je n’achète plus une seule tartinade au rayon frais : cette version maison, 3 fois moins chère, a éclipsé le houmous

Préparée en dix minutes avec des crevettes mixées, cette tartinade ultra-crémeuse a fait disparaître les pots du rayon frais à l’apéro. Quel détail change tout dans sa texture et son goût iodé ?

Depuis cette tartinade de crevettes, plus personne ne touche au houmous

Sur la table, le bol affiche une crème rose pâle qui sent la mer, le citron frais et le fromage, avec cette promesse de texture dense mais fondante.

Le houmous reste intact pendant que cette tartinade de crevettes se vide à vue d’œil.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de crevettes cuites décortiquées

✅ 200 g de fromage frais + 150 g de crème épaisse

✅ 2 c. à soupe de jus de citron, 1 de ketchup

✅ Origan, basilic, ail et oignon en poudre, sauce Worcestershire, sel, poivre

Pourquoi cette tartinade de crevettes a remplacé les pots du rayon frais

Les tartinades industrielles coûtent cher pour beaucoup de gras et des additifs. Ici, on assemble crevettes, fromage frais, crème, citron et herbes ; le goût iodé passe enfin avant la base crémeuse.

Pas à pas : la technique pour une texture onctueuse, jamais liquide

On commence par bien sécher les 400 g de crevettes cuites décortiquées sur du papier absorbant, avant de les mixer par à-coups pour garder de petits morceaux.

Dans un saladier, on fouette 200 g de fromage frais avec 150 g de crème épaisse jusqu’à ce que le mélange soit lisse. On ajoute 2 c. à soupe de jus de citron, 1 c. à soupe de ketchup, les herbes, l’ail et l’oignon en poudre.

On incorpore les crevettes mixées, on sale, on poivre, puis on ajuste : un peu de fromage frais si la tartinade paraît trop fluide, une cuillerée de crème si elle semble compacte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter et sécher les crevettes, puis les mixer par à-coups en gardant quelques morceaux. Technique : Fouetter fromage frais et crème, incorporer citron, ketchup, herbes, ail, oignon, sauce Worcestershire. Cuisson : Mélanger avec les crevettes, saler, poivrer, puis laisser reposer au réfrigérateur au moins 30 minutes. Finition : Remuer, ajuster la consistance et servir avec herbes fraîches et zeste de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10–15 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Des crevettes bien égouttées évitent que l’eau ne casse l’émulsion fromage frais + crème. Le citron réveille le goût et allège le gras, tandis que le repos au frais resserre la texture. ✨ Le twist gourmand : Ajouter juste avant de servir un filet d’huile d’olive pimentée, un peu de zeste de citron et quelques dés d’oignon rouge rôtis au centre du bol. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les crevettes ou les utiliser encore gorgées de glace : l’humidité dilue le goût et liquéfie la tartinade.

Comment servir cette tartinade de crevettes pour voler la vedette au houmous

On la sert très fraîche, dans un bol peu profond, avec un filet d’huile d’olive, un zeste de citron finement râpé et quelques herbes ciselées. Autour, pain de campagne grillé, crackers aux graines, gressins et crudités croquantes font le reste.

Préparée quelques heures à l’avance, la tartinade gagne en tenue et se garde 48 heures au réfrigérateur, dans un contenant fermé. On évite de la congeler.