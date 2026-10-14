Je n’achète plus une seule tartinade au rayon frais : cette version maison, 3 fois moins chère, a éclipsé le houmous
Préparée en dix minutes avec des crevettes mixées, cette tartinade ultra-crémeuse a fait disparaître les pots du rayon frais à l’apéro. Quel détail change tout dans sa texture et son goût iodé ?
Depuis cette tartinade de crevettes, plus personne ne touche au houmous
Sur la table, le bol affiche une crème rose pâle qui sent la mer, le citron frais et le fromage, avec cette promesse de texture dense mais fondante.
Le houmous reste intact pendant que cette tartinade de crevettes se vide à vue d’œil.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de crevettes cuites décortiquées
- ✅ 200 g de fromage frais + 150 g de crème épaisse
- ✅ 2 c. à soupe de jus de citron, 1 de ketchup
- ✅ Origan, basilic, ail et oignon en poudre, sauce Worcestershire, sel, poivre
Pourquoi cette tartinade de crevettes a remplacé les pots du rayon frais
Les tartinades industrielles coûtent cher pour beaucoup de gras et des additifs. Ici, on assemble crevettes, fromage frais, crème, citron et herbes ; le goût iodé passe enfin avant la base crémeuse.
Pas à pas : la technique pour une texture onctueuse, jamais liquide
On commence par bien sécher les 400 g de crevettes cuites décortiquées sur du papier absorbant, avant de les mixer par à-coups pour garder de petits morceaux.
Dans un saladier, on fouette 200 g de fromage frais avec 150 g de crème épaisse jusqu’à ce que le mélange soit lisse. On ajoute 2 c. à soupe de jus de citron, 1 c. à soupe de ketchup, les herbes, l’ail et l’oignon en poudre.
On incorpore les crevettes mixées, on sale, on poivre, puis on ajuste : un peu de fromage frais si la tartinade paraît trop fluide, une cuillerée de crème si elle semble compacte.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter et sécher les crevettes, puis les mixer par à-coups en gardant quelques morceaux.
- Technique : Fouetter fromage frais et crème, incorporer citron, ketchup, herbes, ail, oignon, sauce Worcestershire.
- Cuisson : Mélanger avec les crevettes, saler, poivrer, puis laisser reposer au réfrigérateur au moins 30 minutes.
- Finition : Remuer, ajuster la consistance et servir avec herbes fraîches et zeste de citron.
Comment servir cette tartinade de crevettes pour voler la vedette au houmous
On la sert très fraîche, dans un bol peu profond, avec un filet d’huile d’olive, un zeste de citron finement râpé et quelques herbes ciselées. Autour, pain de campagne grillé, crackers aux graines, gressins et crudités croquantes font le reste.
Préparée quelques heures à l’avance, la tartinade gagne en tenue et se garde 48 heures au réfrigérateur, dans un contenant fermé. On évite de la congeler.
En bref
- 🦐 À l’apéro, cette tartinade de crevettes maison remplace peu à peu le houmous sur la table et séduit tous les invités.
- 🍋 La recette mise sur une base crémeuse précise et quelques ajustements millimétrés pour obtenir une texture dense, fraîche, jamais liquide.
- 🥖 En reposant au froid et servie avec quelques touches finales bien choisies, cette préparation change complètement la façon d’aborder l’apéritif maison.
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