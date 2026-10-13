Ce soir à l’apéro, oubliez le guacamole : cette crème verte sans cuisson prête en 10 min fait tout disparaître

À l’heure de l’apéro, cette tartinade avocat feta olives prête en 10 minutes promet un bol plus festif que le guacamole habituel. Reste un détail crucial pour obtenir sa texture velours.

Sur la table, les tranches de pain encore tièdes attendent, et un bol vert pâle attire tous les regards. La crème embaume l’ail doux, l’olive fruitée, le citron frais. On croit voir un simple guacamole, mais la première cuillerée annonce une tartinade bien plus solaire et généreuse.

Au lieu des éternels bols de chips et du guacamole déjà vu, on sert une crème d’avocat, de feta et d’olives vertes, prête en dix minutes sans cuisson. On la veut dense mais souple, fraîche, légèrement pimentée ; reste à comprendre comment obtenir cette texture velours.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 170 g d’olives vertes dénoyautées bien égouttées + 100 g de feta

✅ 100 g de fromage blanc ou yaourt grec + 1/2 avocat bien mûr

✅ 1 gousse d’ail, 15 g de persil plat, 1–2 c. à s. de jus de citron

✅ Sel, huile d’olive extra vierge, flocons de piment + pains et crudités pour servir

Pourquoi cette crème avocat-feta-olives change tout à l’apéro

Dans cette tartinade avocat feta olives, chaque ingrédient a son rôle. D’ailleurs, l’avocat bien mûr apporte le gras soyeux, la feta de brebis le sel et le relief, les olives vertes dénoyautées une note saumâtre très aromatique. Le fromage blanc lie le tout sans lourdeur ; on obtient une crème onctueuse mais ferme, plus structurée qu’un simple guacamole à partager à 4 ou 6.

Crème avocat, feta et olives : la recette express

Pour réussir cette crème sans cuisson, on soigne surtout la texture. L’avocat doit céder sous la pression, les olives sont bien égouttées, la feta émiettée finement ; ensuite, mixeur, repos et assaisonnement font le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter les olives, prélever la chair de l’avocat, peler et dégermer l’ail, ciseler finement le persil. Technique : Dans le mixeur, réunir olives, feta émiettée, fromage blanc, avocat, ail, persil et 1 c. à s. de jus de citron. Cuisson : Mixer par impulsions jusqu’à une crème lisse vert pâle, puis laisser reposer au frais 20 minutes pour raffermir. Finition : Goûter, saler et ajuster le citron si besoin, verser dans un bol, lisser, arroser d’huile d’olive, parsemer de flocons de piment et de persil.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert L’avocat et la feta apportent des matières grasses qui enrobent le palais et donnent l’effet velours. Le fromage blanc fournit l’eau qui stabilise l’émulsion, tandis que le citron réveille les saveurs et limite l’oxydation de l’avocat. ✨ Le twist gourmand : Pour un style mezze, terminer avec huile d’olive citronnée, zestes, graines de sésame ou pistaches concassées et quelques olives au centre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’ajouter trop de saumure ou de citron : la crème se liquéfie, se sépare et n’adhère plus au pain grillé.

Avec quoi servir cette crème à l’apéro

Cette crème aime le pain chaud : baguette de tradition, focaccia, pita passée au four puis coupée en triangles. On l’entoure de bâtonnets de carotte, de concombre ou de céleri, et d’un petit bol de tomates cerises. Elle se garde 24 heures au frais, dans une boîte hermétique, avec un fin voile de citron.