Frigo presque vide à 19 h : cette tartinade 3 ingrédients au mixeur sauve l’apéro en 5 minutes chrono

Il est 19 h, le frigo paraît vide et les verres attendent : en quelques minutes, une tartinade de chorizo change l'ambiance de l'apéro. Quel est le trio et le geste qui font tout ?

A 19 h passées, le soleil tape encore sur le plan de travail et les verres attendent. Dans le frigo, presque rien, sauf un chorizo entamé et une barquette de fromage frais. On ouvre, l’odeur fumée monte ; d’un coup, l’apéro semble à portée de mixeur.

Pas le temps d’inventer un menu, encore moins d’allumer le four. On sort simplement le citron du bac à légumes et on laisse le mixeur faire le reste. Trois ingrédients, zéro cuisson, cinq minutes : la tartinade de chorizo promet de sauver l’apéro comme si tout avait été planifié.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de chorizo doux ou fort, sans peau

✅ 100 g de fromage frais nature type Saint-Môret

✅ 1 cuillère à soupe de jus de citron jaune

✅ 1 cuillère à soupe d’huile d’olive + ciboulette

19 h, frigo vide : le trio qui sauve l’apéro

Ce soir-là, le frigo avait l’air vide, mais ces trois produits formaient la base parfaite d’une tartinade chorizo fromage frais. Le chorizo apporte la couleur et le piment fumé, le fromage frais adoucit et rend le mélange tartinable, le citron vient casser le gras et donner ce petit coup net en fin de bouche. On respecte un ratio simple : environ 150 g pour 100 g de fromage.

5 minutes chrono : la méthode au mixeur sans se louper

Pour réussir ces rillettes de chorizo au mixeur, on évite surtout de tout broyer en crème. On coupe d’abord le chorizo en petits tronçons, on ajoute fromage et citron dans le bol, puis on mixe par impulsions courtes. La texture doit rester crémeuse mais un peu granuleuse, jamais liquide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le chorizo sans peau en petits tronçons réguliers. Technique : Mettre chorizo, fromage frais et jus de citron dans le bol du mixeur. Cuisson : Mixer par à-coups jusqu’à consistance tartinable, puis ajouter l’huile d’olive. Finition : Transvaser dans un bol, rectifier citron et parsemer de ciboulette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert Le fromage frais enrobe les particules de chorizo et crée une base onctueuse qui se tartine sans couler. En mixant par impulsions, on garde le gras stable et une mâche rustique très gourmande. Le jus de citron, lui, rafraîchit le tout et relance le goût à chaque bouchée. ✨ Le twist gourmand : On peut mixer les deux tiers du chorizo et hacher le reste au couteau pour ajouter, en fin de préparation, quelques éclats plus généreux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ce qui ruine tout : mixer longtemps en continu, la graisse chauffe, se sépare, et la tartinade de chorizo devient compacte, brillante et lourde.

Plan anti-gaspi : conserver, recycler et doubler la recette pour le prochain apéro

La tartinade de chorizo se garde trois jours au réfrigérateur, dans un bocal bien fermé. On la sort 10 à 15 minutes avant le service : elle se détend, les arômes fumés se réveillent, la texture redevient souple et glisse mieux sur les toasts, crackers ou gressins.