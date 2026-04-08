Ce geste avec mes courgettes râpées a coupé net les envies de steak : le dîner à la poêle à garder

Un soir de semaine, quelques courgettes râpées, du saumon fumé et un zeste de citron ont suffi pour remplir la poêle et les assiettes. Quels gestes transforment ces galettes en vrai dîner sans viande ?

Dans la poêle bien chaude, la pâte aux courgettes râpées se met à grésiller, l’huile embaume et les bords commencent à dorer. Une odeur de beurre, de légume frais et déjà ce petit nuage citronné qui s’échappe, promesse d’un dîner simple mais sérieux.

Courgettes, œufs, farine, lanières de saumon fumé et zeste de citron suffisent ; à la table, personne ne réclame de steak. Ces galettes se mangent brûlantes, avec une cuillerée de yaourt grec citronné et une salade croquante. On a seulement besoin de connaître deux ou trois gestes pour qu’elles remplacent la viande sans discussion.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes râpées, 1 c. à café de sel fin, 3 œufs, 70 g de farine

✅ 120 g de saumon fumé, poivre, 2 c. à soupe d’huile d’olive ou 20 g de beurre

✅ 1 citron non traité pour son zeste finement râpé, ajouté au dernier moment

✅ 150 g de yaourt grec ou 120 g de crème fraîche, 1 c. à soupe d’aneth ou ciboulette, sel, poivre (optionnel)

Le soir où mes courgettes râpées ont suffi : pourquoi ces galettes font oublier la viande

On pense souvent que les galettes de courgettes râpées servent d’accompagnement ; ici, elles occupent tout l’assiette. Les œufs structurent, la farine lie légèrement, le saumon fumé apporte ce côté salin et fumé qui remplace la viande. Avec le zeste de citron qui traverse chaque bouchée, ces galettes de courgettes au saumon fumé deviennent un dîner complet prêt en une trentaine de minutes.

Étape 1 : préparer les courgettes pour dire adieu aux galettes molles

Tout se joue avant la poêle. On râpe finement les courgettes, on sale et on laisse dégorger 10 à 15 minutes. Puis vient le geste presque brutal : presser par poignées, très fort, jusqu’à obtenir une pulpe compacte. Cette sécheresse relative permet une vraie réaction de Maillard en surface, donc des galettes croustillantes au lieu de disques spongieux. On mélange alors courgettes, œufs, farine, zeste de citron et saumon fumé pour une pâte souple qui se tient sans couler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les 600 g de courgettes, saler, laisser dégorger 10 à 15 minutes dans une passoire. Technique : Presser très fort les courgettes, ajouter zeste de citron, œufs, farine, poivre et lanières de saumon fumé. Cuisson : Chauffer l’huile ou le beurre, déposer des tas de pâte, aplatir en galettes fines, cuire 4 minutes par face à feu moyen. Finition : Égoutter sur papier absorbant, servir aussitôt avec la sauce au yaourt citronné et une salade croquante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Dégorger puis presser les courgettes concentre les saveurs, la poêle saisit, le zeste de citron finit le plat. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer un peu de zeste frais sur les galettes chaudes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’essorer : galettes pâles, molles, aqueuses.

Conserver, réchauffer et congeler vos galettes de courgettes

Elles se gardent 2 jours au réfrigérateur et retrouvent leur croustillant réchauffées à la poêle, voire après congélation.