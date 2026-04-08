Filet mignon de porc ultra fondant : il bluffe les invités grâce à cette boisson qu’aucun ne devine

À table, ce filet mignon de porc sort du four si fondant qu’il fait oublier le dessert. Derrière sa sauce au parfum de pommes se cache une boisson inattendue.

Le plat arrive au centre de la table ; la viande est dorée, la sauce brille, un parfum discret de fruit flotte déjà. On sent que ce filet mignon va couper court à toutes les bonnes résolutions.

À la découpe, la chair se tient puis s’effiloche, les pommes sont fondantes, et la sauce nappe la cuillère. Les assiettes se vident, on n’a plus de place pour le dessert… sans deviner la boisson qui rend ce porc si tendre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 filet mignon de porc (800 g à 1 kg)

✅ 50 cl de cidre brut sec

✅ 3 pommes Golden ou Reine des reinettes

✅ 20 cl de crème fraîche épaisse

Choisir les bons produits pour un filet mignon fondant

Pour un filet mignon de porc au cidre ultra fondant, on vise une pièce pas trop fine, sortie du frigo 20 minutes avant cuisson. Le cidre doit être brut et sec : il parfume sans sucrer. Pommes Golden, oignons, ail, thym et crème fraîche complètent la base sucré-salé.

La cuisson douce qui rend le filet mignon au cidre

On dore d’abord la viande pour créer une croûte dorée qui garde les sucs. Dans la même cocotte, on fait suer oignons et ail, on caramélise les pommes, puis on déglace au cidre. Ensuite, une cuisson douce à 160 °C, cocotte couverte, pour un filet mignon fondant au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, saler et poivrer le filet, puis le saisir 6 à 8 minutes dans beurre et huile jusqu’à obtenir une belle couleur dorée ; réserver. Technique : Dans la même cocotte, faire suer oignons et ail, ajouter les pommes en quartiers avec le sucre, laisser légèrement caraméliser, puis déglacer avec 10 cl de cidre en grattant le fond. Cuisson : Remettre le filet, ajouter thym et laurier, verser le reste du cidre, couvrir et enfourner 35 à 45 minutes, en retournant et en arrosant la viande à mi-cuisson. Finition : Sortir le filet, le laisser reposer 5 à 10 minutes sous aluminium. Remettre la cocotte sur feu doux, ajouter crème et moutarde, réduire sans faire bouillir jusqu’à une sauce nappante, puis trancher et napper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le cidre brut sec apporte une acidité douce qui attendrit les fibres. Associé à la cuisson lente, cocotte couverte, il garde la viande juteuse et parfumée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des champignons émincés et quelques tomates confites sur les dix dernières minutes : la sauce gagne en relief façon bistrot. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir fort le cidre avec la viande, puis ajouter la crème sur feu vif : on obtient un filet sec et une sauce qui tranche.

Servir, accompagner et conserver ce filet mignon au cidre

On sert ce filet mignon au cidre et pommes avec une purée maison, un gratin dauphinois ou des légumes rôtis qui boivent la sauce. Restes et sauce se gardent 2 jours au frais et se réchauffent à feu doux.