Muffins tout chocolat ultra fondants : cette astuce de pâtissier pour ne plus jamais les avoir secs

Envie de muffins tout chocolat fondants, gonflés et jamais secs à la maison ? En moins de 40 minutes, cette version ultra moelleuse tient son secret dans quelques gestes précis.

Un petit goût de reviens-y : mes muffins tout chocolat qui fondent sur la langue

La plaque sort du four, un parfum de cacao amer envahit la cuisine, la croûte fine craque à peine sous les doigts.

On rêve alors de muffins tout chocolat fondants, jamais secs, qu’on a envie de reprendre sans réfléchir. Cette recette vise ce fameux petit goût de reviens-y avec quelques repères très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 2 c. à soupe de cacao amer

✅ Liquides : 2 œufs, 80 g de sucre, 10 cl d’huile neutre, 12 cl de lait

✅ Chocolat : 200 g de chocolat noir pâtissier à fondre (60–70 % de cacao)

✅ Options : 60 g de pépites, 10 carrés de chocolat, vanille, fleur de sel

Le secret de mes muffins tout chocolat fondants (et pourquoi ils ne sont jamais secs)

Premier secret : les proportions. 200 g de farine pour 200 g de chocolat noir fondu, plus deux cuillères à soupe de cacao amer. Ce duo farine / chocolat donne une pâte cacao qui reste humide, avec un dessus craquant.

Pas à pas : la méthode inratable pour des muffins fondants

Deuxième clé : la manière de mélanger. On fouette œufs et sucre avec huile et lait, puis on verse le chocolat noir fondu tiède. Le mélange sec est ajouté d’un seul coup, travaillé le moins possible pour ne pas développer le réseau de gluten.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, garnir 10 moules à muffins, mélanger farine, levure, cacao, sel. Technique : Faire fondre le chocolat noir, laisser tiédir, puis le verser sur l’émulsion œufs, sucre, huile, lait. Cuisson : Ajouter le mélange sec en une fois, mélanger brièvement, ajouter vanille et pépites, remplir les moules aux deux tiers. Finition : Cuire 18 minutes sans ouvrir le four, laisser tiédir, démouler, parsemer de fleur de sel et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue sur le chocolat ajouté tiède, vers 35–40 °C. Avec beaucoup de chocolat noir fondu dans la pâte et un mélange très bref après la farine, on obtient une mie moelleuse et un cœur fondant qui ne sèche pas. ✨ Le twist gourmand : Glisser un carré de chocolat au centre avant cuisson, ajouter une pincée de fleur de sel à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas battre la pâte après la farine ni prolonger la cuisson : les muffins finissent secs, avec une bosse qui s’affaisse.

Variantes “goût de reviens-y” : cœur coulant, version praliné, topping café-shop

Pour un cœur coulant, on glisse un carré de chocolat au centre de chaque moule avant cuisson. Plus rond ? On remplace le chocolat noir par du praliné ou du chocolat au lait. Ces muffins se gardent deux jours dans une boîte hermétique et redeviennent fondants après un passage au micro-ondes.