Muffins tout chocolat ultra fondants : cette astuce de pâtissier pour ne plus jamais les avoir secs
Envie de muffins tout chocolat fondants, gonflés et jamais secs à la maison ? En moins de 40 minutes, cette version ultra moelleuse tient son secret dans quelques gestes précis.
Un petit goût de reviens-y : mes muffins tout chocolat qui fondent sur la langue
La plaque sort du four, un parfum de cacao amer envahit la cuisine, la croûte fine craque à peine sous les doigts.
On rêve alors de muffins tout chocolat fondants, jamais secs, qu’on a envie de reprendre sans réfléchir. Cette recette vise ce fameux petit goût de reviens-y avec quelques repères très simples.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 200 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 2 c. à soupe de cacao amer
- ✅ Liquides : 2 œufs, 80 g de sucre, 10 cl d’huile neutre, 12 cl de lait
- ✅ Chocolat : 200 g de chocolat noir pâtissier à fondre (60–70 % de cacao)
- ✅ Options : 60 g de pépites, 10 carrés de chocolat, vanille, fleur de sel
Le secret de mes muffins tout chocolat fondants (et pourquoi ils ne sont jamais secs)
Premier secret : les proportions. 200 g de farine pour 200 g de chocolat noir fondu, plus deux cuillères à soupe de cacao amer. Ce duo farine / chocolat donne une pâte cacao qui reste humide, avec un dessus craquant.
Pas à pas : la méthode inratable pour des muffins fondants
Deuxième clé : la manière de mélanger. On fouette œufs et sucre avec huile et lait, puis on verse le chocolat noir fondu tiède. Le mélange sec est ajouté d’un seul coup, travaillé le moins possible pour ne pas développer le réseau de gluten.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, garnir 10 moules à muffins, mélanger farine, levure, cacao, sel.
- Technique : Faire fondre le chocolat noir, laisser tiédir, puis le verser sur l’émulsion œufs, sucre, huile, lait.
- Cuisson : Ajouter le mélange sec en une fois, mélanger brièvement, ajouter vanille et pépites, remplir les moules aux deux tiers.
- Finition : Cuire 18 minutes sans ouvrir le four, laisser tiédir, démouler, parsemer de fleur de sel et servir.
Variantes “goût de reviens-y” : cœur coulant, version praliné, topping café-shop
Pour un cœur coulant, on glisse un carré de chocolat au centre de chaque moule avant cuisson. Plus rond ? On remplace le chocolat noir par du praliné ou du chocolat au lait. Ces muffins se gardent deux jours dans une boîte hermétique et redeviennent fondants après un passage au micro-ondes.
En bref
- 🍫 Recette de muffins tout chocolat fondants pour 10 pièces, prête en moins de 40 minutes, avec ratio généreux farine–chocolat noir et cacao amer.
- 👩🍳 Étapes simples : émulsionner les liquides, incorporer le chocolat noir fondu, ajouter la base sèche, puis cuire à 180 °C pour une texture ultra moelleuse.
- 🔥 Secrets de chef et interdits de cuisson prolongée ou de pâte trop travaillée promettent un cœur fondant et un dessus légèrement craquant.
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