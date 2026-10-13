Mieux qu’au resto marocain : ce poulet aux olives en 1 seule cocotte cache un geste interdit qui change tout

Chez vous, ce poulet au citron confit et olives en cocotte prend des airs de grand restaurant marocain, sans plat à tajine ni vaisselle interminable. Une marinade express et quelques gestes précis suffisent à tout changer, à condition de respecter un détail que beaucoup négligent.

Un parfum chaud de citron confit, d’ail et d’épices s’élève de la cocotte. La peau du poulet grésille, les pommes de terre se coiffent d’or, et la cuisine prend des airs de maison d’hôtes à Marrakech.

Et pourtant, aucune réservation à faire. Ce poulet au citron confit et olives en cocotte offre la générosité d’un tajine marocain : viande moelleuse, sauce courte, légumes imbibés de jus, le tout sans autre vaisselle qu’une seule cocotte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 cuisses de poulet avec peau (1,2 kg)

✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 1 citron confit au sel + 150 g d’olives vertes

✅ Curcuma, gingembre, safran, oignons, ail, coriandre, persil

C’est meilleur qu’au restaurant marocain : ce poulet ne demande que des olives, un citron confit et ne salit qu’une seule cocotte

Dans l’assiette, on retrouve la générosité du tajine de poulet au restaurant, mais avec une liste courte : un bon poulet fermier ou label rouge, un citron confit bien parfumé, des olives vertes charnues et des pommes de terre qui tiennent la cuisson.

Le principe est simple : on fait mariner, dorer puis mijoter le tout dans une seule cocotte. Les sucs restent prisonniers, la sauce se concentre, et le résultat rivalise franchement avec beaucoup de tables marocaines.

C’est meilleur qu’au restaurant marocain : ce poulet ne demande que des olives, un citron confit et ne salit qu’une seule cocotte

On commence par masser les cuisses avec une pâte d’oignons, d’ail, d’épices et de pulpe de citron confit ; un repos au frais, même court, attendrit la viande et ancre les parfums au cœur des fibres.

Ensuite, on dore le poulet sans le brusquer, puis on ajoute pommes de terre, oignon rouge, lamelles de citron confit et un peu d’eau chaude ; la cocotte travaille seule, à feu doux, jusqu’à obtenir une chair qui se détache.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger oignons, ail, épices, pulpe de citron confit, enrober les cuisses, laisser mariner au moins 30 minutes. Technique : Faire dorer les cuisses dans l’huile, côté peau d’abord, sans bouger. Cuisson : Ajouter pommes de terre, oignon rouge, peau de citron, eau chaude ; couvrir, mijoter. Finition : Incorporer olives, laisser finir, ajuster la sauce, parsemer d’herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert La marinade au citron confit sale et attendrit le poulet. Le dorage crée des sucs grillés que les pommes de terre absorbent, épaississant la sauce. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, monter la sauce avec une noisette de beurre froid ou une cuillère de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas saler au départ ni couvrir le poulet d’eau, sinon la sauce devient salée et fade.

C’est meilleur qu’au restaurant marocain : ce poulet ne demande que des olives, un citron confit et ne salit qu’une seule cocotte

On sert cette cocotte brûlante directement au centre de la table, avec semoule fine ou pain croustillant. Les restes se réchauffent doucement avec un trait d’eau chaude, couvercle fermé.