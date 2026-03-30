Poulet aux olives fades : ce condiment salé-acidulé que tout le monde oublie métamorphose la cocotte

Un poulet aux olives qui embaume la cuisine mais laisse un goût de « presque », ça vous parle ? Voici comment un simple condiment a réveillé ma cocotte.

La cocotte est sur le feu ; l’oignon sue, le cumin se réveille, la peau du poulet chante avec les olives vertes.

L’odeur promet le grand voyage, pourtant la première bouchée reste souvent sage ; une sauce qui glisse, un plat qui manque de relief.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 morceaux de poulet (1,2 à 1,5 kg) + 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 2 oignons, 2 gousses d’ail, 1 c. à café de cumin, 1 c. à café de gingembre moulu, ½ c. à café de curcuma

✅ 1 citron confit au sel coupé en quartiers, 200 g d’olives vertes dénoyautées

✅ 25 cl d’eau, coriandre fraîche, sel, poivre, semoule de blé ou pain de campagne

Ma cocotte sentait bon mais il manquait toujours quelque chose

On connaît ce poulet aux olives en cocotte qui parfume la maison et laisse un léger goût de « presque ». Visuellement tout est là ; en bouche, la sauce paraît lisse, les olives dominent, les épices restent timides, comme si rien ne venait vraiment accrocher le palais.

Un seul condiment a transformé mon poulet aux olives

Ce qui manque souvent, c’est un soutien acidulé et salin. Le citron confit apporte d’un coup sel, acidité douce et petite amertume ; la sauce gagne en longueur, les olives paraissent plus fruitées, le cumin, le curcuma et le gingembre moulu prennent enfin leur place, et le plat prend des airs de tajine de poulet aux olives et citron confit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Saisir le poulet dans l’huile chaude, feu moyen-vif, en le tournant jusqu’à peau bien dorée ; c’est le socle de saveur. Technique : Baisser le feu, ajouter oignons puis ail, laisser fondre, saupoudrer de cumin, gingembre moulu et curcuma, remuer sans laisser noircir. Cuisson : Ajouter citron confit et olives vertes, bien enrober, verser l’eau, couvrir et mijoter environ 45 minutes à feu doux. Finition : Hors du feu, ajouter coriandre, goûter, seulement ensuite corriger en sel et poivre ; réduire un peu ou allonger avec un trait d’eau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 05 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce en cocotte transforme peu à peu le collagène du poulet en gélatine, qui épaissit le jus. Le citron confit, très salé et acide, nettoie le gras et met les épices au premier plan. ✨ Le twist gourmand : Servir sur une semoule beurrée et finir par quelques gouttes de citron frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser mijoter longtemps à découvert, sinon la sauce concentre le sel et perd sa rondeur.

Ma cocotte sentait bon mais il manquait toujours quelque chose : variantes et service

Avec le citron confit en place, on peut varier : quelques carottes en rondelles, des olives violettes plus fruitées, une pointe de piment ou un peu de harissa diluée. D’ailleurs, le plat supporte bien le réchauffage ; on ajoute un trait d’eau et on sert brûlant avec semoule beurrée ou pain.

Sources Top Santé

«9 recettes aux olives a tester cet ete»