Ne rachetez plus de gâteaux industriels : ce gâteau moelleux à 5 ingrédients sans beurre ni huile bluffe la famille

Familles pressées et gourmands en ont assez des gâteaux industriels trop sucrés. Ce gâteau à la banane ultra moelleux, prêt en 10 minutes avec 5 ingrédients, change la donne sans compliquer la cuisine.

Dans la cuisine, une odeur douce de banane caramélisée rappelle les goûters d’enfance. La mie se déchire sous la fourchette, humide sans être lourde, avec ce rebond souple qu’on n’obtient jamais dans un emballage plastique. Et si, plutôt qu’un gâteau industriel trop sucré, on servait un dessert tout simple, préparé en dix minutes chrono ?

Ce gâteau à la banane ne demande que cinq ingrédients du placard, aucun beurre, aucune huile, et transforme les bananes oubliées en un dessert très moelleux. Parfait pour un goûter de famille ; reste à connaître les bons gestes pour réussir cette texture fondante sur trois jours.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 bananes bien mûres et 2 œufs moyens

✅ 150 g de yaourt nature entier

✅ 120 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 60 g de sucre blanc ou blond

Pourquoi ce gâteau maison fait oublier les gâteaux industriels

En rayon, les gâteaux emballés affichent souvent une liste d’ingrédients longue comme le bras, avec additifs, arômes et graisses ajoutées. Ici, on reste sur cinq produits simples que l’on connaît tous : bananes, œufs, yaourt, farine, sucre. Rien d’autre. Les bananes très mûres donnent naturellement du goût et du moelleux, le yaourt apporte le fondant ; au final, on obtient un gâteau généreux sans lourdeur.

Recette pas à pas du dessert moelleux à la banane

La promesse tient autant aux ingrédients qu’à la manière de les assembler. On commence par une base banane–yaourt bien lisse, puis on incorpore sucre et farine sans trop travailler la pâte pour préserver la légèreté. La cuisson, elle, se fait à 180 °C, juste le temps d’obtenir une croûte dorée et un cœur encore fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : écraser les bananes dans un saladier, ajouter les œufs et le yaourt, fouetter jusqu’à une base lisse et bien crémeuse. Technique : verser le sucre, mélanger, ajouter la farine en une fois ; remuer juste pour faire disparaître la farine, sans battre longtemps. Cuisson : beurrer ou chemiser un moule à cake, verser la pâte, lisser, enfourner à 180 °C pendant 25 à 30 minutes jusqu’à un dessus doré. Finition : tester avec la pointe d’un couteau, qui doit ressortir presque sèche, laisser tiédir, démouler délicatement et déguster tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35-40 min 🔍 Le secret de l’expert Des bananes très mûres, presque noires, apportent eau et sucres naturels ; associées au yaourt, elles gardent la mie humide. En mélangeant peu après la farine et en arrêtant la cuisson dès que le centre reste légèrement humide, on préserve un moelleux durable. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques pépites de chocolat noir sur le dessus avant cuisson ; elles fondent et renforcent l’accord banane–chocolat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les bananes encore jaunes et la cuisson prolongée “pour être sûr” ; le gâteau deviendrait fade, sec, et perdrait tout son fondant.

Conservation, réchauffage et moments parfaits pour le servir

Refroidi, ce gâteau se garde trois jours au réfrigérateur ; dix secondes au micro-ondes par part et quelques noix rendent chaque tranche irrésistible.