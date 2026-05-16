Apéro : ce cocktail au gin avec ce légume du frigo a fait abandonner le mojito à tous mes invités

À l’heure de l’apéro, ce cocktail concombre gin a mis tout le monde d’accord et ringardisé le mojito. Une recette ultra fraîche, prête en 5 minutes, cache un détail qui change tout.

J’ai servi ce cocktail au concombre à l’apéro par curiosité : plus personne n’a voulu toucher au mojito de la soirée

Sur la table, les verres de mojito attendaient sagement quand ce long drink vert pâle est arrivé. Rubans de concombre contre la paroi, menthe qui parfume l’air, glaçons qui tintent. En bouche, une fraîcheur de jardin, nette, presque cristalline. En deux minutes, tout le monde s’est tourné vers ce nouvel invité.

Le mojito a soudain paru bien sucré, bien chargé. À la place, ce cocktail concombre gin jouait la carte d’un alcool propre, botanique, porté par le genièvre et les agrumes. Le concombre apporte l’eau fraîche, le citron vert la structure, la menthe le parfum. Comment assembler tout ça en cinq minutes, sans shaker de pro ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Gin sec 16 cl + sirop de sucre de canne 6 cl

✅ 1 concombre moyen + 4 citrons verts

✅ 1/2 bouquet de menthe fraîche + eau pétillante 40 cl

✅ Glaçons en quantité + rondelles supplémentaires pour la déco

Pourquoi ce cocktail au concombre fait oublier le mojito

Le gin apporte une base aromatique sèche, portée par le genièvre et des notes d’agrumes. Le concombre, presque tout en eau, allège l’alcool et donne une fraîcheur très nette. Avec citron vert, sirop de sucre de canne et eau pétillante, on obtient un verre vif, peu sucré, qui se boit comme une eau aromatisée chic.

Pas à pas : le cocktail concombre & gin inratable

On travaille comme un barman, mais version express. D’ailleurs, quelques rondelles de concombre et feuilles de menthe pilonnées doucement avec le sirop : il faut presser, pas broyer. On ajoute gin, jus de citron vert et glaçons, on shake court, puis on verse dans le verre en double filtration pour rester limpide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver le concombre, la menthe et les citrons, tailler rondelles et longues lamelles. Technique : Dans le shaker, mettre rondelles, menthe, sirop, puis pilonner délicatement pour libérer jus et arômes. Cuisson : Ajouter le gin, le jus de citron vert et des glaçons, shaker 8 à 10 secondes pour bien refroidir. Finition : Filtrer finement dans un grand verre garni de glace et de lamelles, compléter d’eau pétillante, décorer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5-10 min 🔍 Le secret de l’expert Le concombre, riche en eau, donne du volume sans sucre. Avec gin, citron vert, sirop et eau pétillante, on obtient une bouche nette, fraîche, où l’alcool paraît étonnamment doux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une fine tranche de gingembre au shaker, pour un léger piquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Écraser violemment menthe et concombre ou shaker avec l’eau pétillante.

Variante sans alcool et astuces de dressage ultra fraîches

On prépare la même base au shaker, simplement sans gin. On peut remplacer l’alcool par un peu d’eau de concombre mixé et filtré, puis allonger davantage à l’eau pétillante. Servi en grande carafe garnie de rubans de concombre et de menthe, ce mocktail fait l’unanimité à l’apéro ou au barbecue.