Ce thé glacé pétillant à la mangue sans alcool prêt en 10 min va détrôner vos cocktails à l’apéro

À l’apéro, ce thé glacé à la mangue pétillant fait douter tout le monde entre spritz et cocktail sans alcool. En dix minutes chrono, il change l’ambiance du verre.

« On m’a demandé si c’était un cocktail » : le thé glacé à la mangue qui vole la vedette à l’apéro

Fin d’après-midi, les verres s’alignent, les glaçons tintent, et au centre de la table, un grand pichet couleur soleil accroche la lumière. À la surface, une fine mousse, des feuilles de menthe, des rondelles de citron vert ; quand on sert, ça pétille comme un verre de bar. On s’attend à sentir l’amertume d’un spritz, et pourtant, la première gorgée est douce, fruitée, incroyablement fraîche.

La mangue arrive d’abord, ronde et veloutée, vite réveillée par le citron vert, puis les bulles nettoient le palais comme dans un vrai long drink. À chaque apéro, la même phrase fuse : « C’est quoi ton cocktail ? ». Sauf qu’ici, pas une goutte d’alcool, juste un thé glacé à la mangue pétillant prêt en 10 minutes. Envie qu’on vous pose la question ce soir à l’apéro ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 l d’eau + 10 g de thé noir (3 à 4 sachets, type Ceylan ou Assam)

✅ 300 g de chair de mangue bien mûre + 60 ml de jus de citron vert (≈ 2 citrons)

✅ 40 g de sucre + 40 ml d’eau pour un petit sirop maison

✅ 500 ml d’eau pétillante très froide + glaçons, menthe fraîche et zeste de citron vert

Pourquoi ce thé glacé à la mangue trompe tout le monde à l’apéro

Son secret, c’est le trio fruit–thé–bulles. La mangue joue le rôle du jus de fruit exotique, avec une vraie texture de nectar. Le thé noir, infusé court mais serré, apporte la structure et une pointe de tanins qui rappellent certains cocktails amers. L’eau pétillante, ajoutée au dernier moment, signe l’effet spritz, sans lourdeur.

Visuellement, tout parle « verre de bar » : robe ambrée, glaçons généreux, herbes fraîches qui parfument le nez. En bouche, ce cocktail sans alcool à la mangue reste net, désaltérant, avec cette petite tension citronnée qui donne envie de resservir. On coche toutes les cases du « thé glacé mangue apéro » qui fait oublier le spritz.

La méthode express en 10 minutes : le pas-à-pas

L’idée est simple : pendant que le thé infuse, on prépare la base mangue–citron–sirop, puis on assemble au dernier moment, au contact des glaçons et des bulles. Aucun repos long, juste un refroidissement éclair pour garder un goût précis et une couleur lumineuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter 1 l d’eau à environ 90 °C, couper le feu, infuser 10 g de thé noir 4 min puis filtrer dans un grand pichet. Technique : Ajouter une grosse poignée de glaçons pour refroidir rapidement le thé, puis placer au frais le temps de préparer la mangue. Cuisson : Chauffer 40 g de sucre avec 40 ml d’eau jusqu’à dissolution ; mixer 300 g de mangue avec ce sirop tiédi et 60 ml de jus de citron vert en purée bien lisse. Finition : Verser la base mangue dans le thé très froid, mélanger doucement, puis ajouter 500 ml d’eau pétillante glacée en filet ; servir sur beaucoup de glaçons avec menthe et zeste.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert Infusion courte mais concentrée, refroidissement choc aux glaçons pour garder un thé net, puis eau gazeuse ultra froide ajoutée en dernier : les tanins structurent la boisson, la mangue se pose dessus, et les bulles restent fines jusqu’au dernier verre. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le sirop avec le zeste d’un citron vert et quelques feuilles de menthe hors du feu, laisser infuser 5 minutes puis filtrer ; on obtient un parfum façon bitters de bar, sans sucre en plus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser l’eau gazeuse sur une base encore tiède ou remuer comme une limonade ; les bulles s’échappent, la mangue paraît lourde et tout l’effet cocktail disparaît.

Variantes qui font oublier le spritz

Pour une version « spritz killer », on baisse légèrement le sirop, on monte le citron vert et on rallonge un peu plus à l’eau gazeuse : résultat plus sec, très tonique, parfait avec des tapas salés ou des crevettes citronnées. Pour une version douce, on ajoute un peu de mangue en plus et on sucre à touches légères, presque comme un dessert à boire.

On peut aussi twister verre par verre avec 2 cl de rhum blanc ou de gin, sans jamais écraser la mangue ni le thé. Servi dans de grands verres remplis de glaçons, décorés de menthe et de zestes, ce spritz sans alcool mangue — ou presque — fait vite oublier les bouteilles d’alcool sur la table.