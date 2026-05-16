Spritz : ce cocktail au limoncello et à cette herbe du jardin est en train de le détrôner cet été

À l’heure de l’apéro, un cocktail limoncello basilic ultra frais s’invite à la place du spritz sur les terrasses d’été. Aromates du jardin, bulles vives : quelques gestes suffisent pour en faire la star de vos soirées.

Dans le verre, les bulles accrochent la lumière, un parfum de citron et de basilic monte aussitôt. On oublie l’amertume orange du spritz ; ici, ça sent le jardin, les herbes froissées, la soirée qui commence.

Ce cocktail limoncello basilic s’annonce comme le nouveau spritz : plus citronné, plus léger, tout aussi convivial. Quelques gestes simples, une herbe du jardin et un frigo bien froid suffisent ; reste à voir comment le réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 ml de prosecco extra-dry bien frais

bien frais ✅ 160 ml de limoncello + 60 ml de jus de citron jaune fraîchement pressé

✅ 200 ml d’eau gazeuse fortement pétillante bien froide + 16 à 20 gros glaçons

✅ 1 bouquet de basilic frais + 1 citron jaune non traité (zestes et déco)

Pourquoi on se lasse du spritz (et ce que ce nouveau cocktail change vraiment)

Le spritz a longtemps incarné l’apéritif pétillant facile. Mais à force de l’apercevoir sur chaque terrasse, son côté amer et un peu sucré finit par fatiguer. Quand la chaleur monte, on a envie d’un cocktail limoncello pétillant, plus citronné, avec basilic frais et autres herbes aromatiques fraîches, comme une version plus nette et plus végétale du spritz.

La méthode inratable : le pas-à-pas du cocktail limoncello-basilic

Pour que ce cocktail limoncello prosecco garde tout son éclat, on construit d’abord la base citronnée, puis on protège les bulles en versant prosecco et eau gazeuse fortement pétillante dans le bon ordre, sans jamais les secouer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir les verres, les remplir de glace, effeuiller le basilic et prélever de fins zestes de citron non traités. Technique : Dans chaque verre, verser le limoncello puis le jus de citron ; remuer brièvement pour poser l’équilibre sucre-acidité. Cuisson : Faire glisser le prosecco le long de la paroi, compléter avec l’eau gazeuse bien froide, mélanger une seule fois, tout en douceur. Finition : Clapoter les feuilles de basilic entre les mains, les déposer, exprimer un zeste au-dessus pour libérer les huiles essentielles, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Préparation ≈5 min 🔍 Le secret de l’expert La réussite tient à l’équilibre sucre-acidité : le limoncello apporte la rondeur, le jus de citron tend le mélange, et beaucoup de gros glaçons assurent refroidissement rapide, infusion à froid du basilic et dilution limitée, pour un apéritif pétillant longtemps. ✨ Le twist gourmand : Une pincée de sel fin sur le zeste ou dans le verre réveille encore le citron et donne un côté très gastronomique au cocktail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Secouer prosecco et eau gazeuse au shaker, hacher le basilic ou manquer de glace (ou utiliser de la glace pilée) donne un verre plat, végétal, rapidement aqueux.

Ajuster le goût : très frais, plus doux ou plus “sec”

Plus de jus de citron, d’eau gazeuse fortement pétillante et de basilic donnent un cocktail basilic citron très désaltérant, alternative au spritz, tandis qu’en renforçant le limoncello (même un limoncello maison par macération de zestes non traités) on obtient un cocktail limoncello basilic plus gourmand pour accompagner des antipasti.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.