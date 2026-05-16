Fiadone corse moelleux et citronné : ce détail au four change tout et réveille aussitôt vos souvenirs de vacances

Dans ce fiadone corse moelleux et citronné, un simple jeu sur le brocciu, la cuisson et le froid suffit à bannir l’effet flan sec. Quels repères suivre pour garder ce dessert aussi léger qu’un retour de plage ?

Sur la table, un fiadone bien frais, la croûte dorée qui accroche la lumière, et tout revient : odeur de maquis, peau salée par la mer, soirées qui s’étirent. Ce dessert au brocciu a ce pouvoir immédiat ; une bouchée moelleuse, le citron qui réveille, et l’impression de repartir sur une terrasse corse.

Problème : à la maison, le fiadone vire souvent au flan compact, trop sucré ou pas assez parfumé. Pourtant, avec les bons ratios et quelques repères simples – centre encore tremblotant, citron bien dosé, vrai repos au froid – on obtient un fiadone tout léger, net en bouche, prêt à réveiller les souvenirs de vacances.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de brocciu frais bien égoutté

✅ 4 œufs moyens

✅ 130 g de sucre + 1 pincée de sel

✅ 1 citron non traité (zeste + 40 ml de jus), 20 g de beurre, vanille ou limoncello (facultatif)

Le fiadone corse version « retour de plage » : léger, frais, citronné

Au cœur de ce fiadone corse moelleux citronné, il y a le brocciu, fromage frais doux et légèrement lacté. On le choisit bien frais, si possible du jour, et on l’égoutte rapidement pour éviter une pâte aqueuse. À défaut, une bonne brousse ou une ricotta de qualité conviennent, avec un résultat un peu moins typé mais toujours très tendre. Le citron non traité, utilisé en zeste fin et en jus mesuré, apporte la note vive sans acidité agressive.

Pas à pas : la recette du fiadone corse tout léger

Pour réussir la texture fondante façon flan léger, tout se joue ensuite sur trois gestes : un mélange sans excès d’air, une cuisson à 180 °C arrêtée au bon moment, puis un long repos au réfrigérateur qui stabilise l’ensemble.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer un moule de 22 cm, poser au fond un disque de papier cuisson si besoin, égoutter le brocciu. Technique : Émietter le brocciu avec le sucre et le sel jusqu’à texture lisse, puis incorporer les œufs un à un sans trop fouetter ; ajouter zeste, jus de citron, vanille et limoncello éventuels. Cuisson : Verser l’appareil dans le moule et enfourner 30 à 35 minutes : dessus doré, bords pris, centre encore tremblotant quand on secoue le moule. Finition : Laisser refroidir à température ambiante, puis placer au réfrigérateur au moins 4 h ; démouler bien froid et servir en parts après 10 à 15 minutes à température.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min + 35 min + 4 h de repos 🔍 Le secret de l’expert Ce fiadone repose sur une cuisson douce : le centre reste à peine pris, les protéines des œufs gardent l’eau du brocciu et l’acidité du citron apporte tenue sans sécheresse. ✨ Le twist gourmand : Servir bien froid avec quelques fraises ou fruits rouges marinés dans un trait de limoncello et un peu de zeste de citron, pour un contraste très frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas dépasser la cuisson : si le centre est figé, le gâteau sèche, perd son fondant et l’on oublie l’effet léger recherché.

Idées de service qui sentent les vacances

Servi très frais, le fiadone gagne à sortir du réfrigérateur 10 minutes avant le dessert ; il reste net à la coupe mais fond sous la fourchette. Bien couvert, il se garde 2 à 3 jours, et supporte aussi une version orange ou cédrat pour changer d’agrume.