Voici la recette au four prête en 10 min qui va sauver vos soirs de flemme (et ce n’est même pas un gratin)

Champignons dorés, fromage gratiné et vaisselle minimale : ce clafoutis salé au four s'impose comme le dîner fétiche des soirs pressés. Quelle astuce transforme cette recette au four facile en plat qui fait l'unanimité sur la table ?

Le four qui chauffe, l’odeur des champignons dorés et du fromage qui gratine, la vapeur qui s’échappe quand on pose le plat sur la table. La surface est légèrement soufflée, le cœur reste moelleux et tiède, presque comme un flan salé.

Les soirs de flemme où l’on n’a plus d’énergie pour cuisiner, cette recette au four facile s’occupe de tout : dix minutes de gestes simples, puis le four travaille. Au final, un clafoutis salé facile, qui nourrit, réconforte et met tout le monde d’accord ; comment s’en passer une fois adopté ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de farine de blé, 4 œufs, 40 cl de lait demi-écrémé

✅ 300 g de champignons frais émincés, 150 g de dés de jambon blanc

✅ 60 g de fromage râpé, sel fin, poivre, 1 pincée de muscade

✅ 1 filet d’huile d’olive ou 10 g de beurre, 1 gousse d’ail, persil

Pourquoi ce clafoutis salé est le plat du soir au four quand on n’a plus d’énergie

On a juste besoin d’un saladier, d’un plat à gratin et de quelques ingrédients du frigo. Pas de pâte à étaler, pas de sauce compliquée ; on mélange, on verse, on enfourne. Ce plat du soir au four cale l’appétit comme un gratin, mais avec un minimum de vaisselle et zéro stress.

Recette au four facile : l’appareil à clafoutis et la garniture

L’astuce, c’est l’appareil à clafoutis : œufs, lait et farine qui forment une base souple, entre flan et omelette. En dessous, des champignons bien dorés avec un peu d’ail et de jambon ; au-dessus, juste assez de fromage pour obtenir une croûte gratinée sans sécher la préparation.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, graisser le plat, saisir les champignons 8–10 min avec matière grasse, ajouter ail, sel, poivre, laisser tiédir, mêler au jambon. Technique : Fouetter œufs et lait, incorporer la farine en pluie pour un appareil lisse, assaisonner et ajouter la muscade si souhaité. Cuisson : Répartir champignons et jambon dans le plat, verser l’appareil, parsemer de fromage râpé, enfourner environ 35 min à 180 °C jusqu’à belle dorure. Finition : Laisser reposer 5 min hors du four pour que le clafoutis se fixe, parsemer de persil et servir chaud, bien doré.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 50 min 🔍 Le secret de l’expert On fait d’abord bien dorer les champignons pour évacuer leur eau. Puis l’appareil œufs-lait-farine cuit doucement et se fixe au repos, donnant un centre fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez un voile de fromage à mi-cuisson, ou remplacez 10 cl de lait par un peu de crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne mettez jamais des champignons gorgés d’eau ou trop chauds ; ils détrempent le clafoutis et cuisent les œufs.

Servir, varier et réchauffer ce clafoutis salé facile

On sert le clafoutis bien chaud avec une salade verte croquante. Cette recette familiale au four se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur et se réchauffe à 150–160 °C, 8 à 10 minutes, pour garder tout son fondant.