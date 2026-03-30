Agneau de Pâques : cette cuisson lente au four a tout changé, je ne le prépare plus jamais autrement
Fini le gigot sec et stressant : cette épaule d’agneau confite au miel et au romarin cuit doucement pendant que vous profitez de vos invités. Une cuisson lente et un laquage final transforment l’agneau de Pâques en plat fondant qui se partage au centre de la table.
Dès que l’agneau de Pâques entre au four, la maison change d’odeur : miel chaud, ail qui confit doucement, romarin qui parfume jusqu’au couloir. On entend le jus qui frissonne au fond du plat, on voit la surface se colorer lentement, et la table commence déjà à se remplir de convives attirés par ce parfum-là.
Longtemps, on a couru après le gigot parfait, parfois sec, souvent stressant. Depuis qu’on a adopté cette épaule d’agneau en cuisson lente, confite avec miel, romarin, citron et ail, la question ne se pose plus ; on ne cuisine plus l’agneau de Pâques autrement tant cette recette met tout le monde d’accord.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 épaule d’agneau de 1,6 à 2 kg, avec os
- ✅ 60 g de miel liquide, 5 cl d’huile d’olive, 1 citron, 6 gousses d’ail, 3 à 4 branches de romarin, 10 g de sel, 3 g de poivre
- ✅ 15 cl de vin blanc sec ou bouillon, 2 oignons jaunes émincés
- ✅ 1,2 kg de pommes de terre grenaille, 5 cl d’huile d’olive, 3 gousses d’ail, 2 branches de romarin, 5 g de sel
Pourquoi je ne cuisine plus l’agneau de Pâques autrement
Le problème des gigots classiques, c’est cette zone grise entre rosé et trop cuit, où la viande sèche vite et où on passe le service à découper au lieu de profiter. Avec une épaule d’agneau confite, servie entière au centre, on change d’univers : la chair se détache à la cuillère, le jus de cuisson nappe les pommes de terre, et chacun se sert sans protocole.
L’épaule d’agneau confite au miel et au romarin (agneau de Pâques) mise sur le collagène de la pièce et une température douce. Résultat ; une texture presque effilochée, un goût profond, un plat qui supporte les retards à table et reste somptueux même tiède.
Les bons produits pour un agneau qui se défait à la cuillère
On choisit une épaule de 1,6 à 2 kg, bien persillée, demandée au boucher avec os ; il protège la viande pendant la cuisson et enrichit le jus. Autour, le quatuor miel – romarin – ail – citron crée l’équilibre : sucre, herbes, douceur confite et pointe acidulée.
La veille ou le matin, on masse la viande avec sel, poivre, citron, miel et huile, on ajoute ail, romarin, oignons et vin ou bouillon au fond du plat. Ensuite, tout se joue au four ; 150 °C, cuisson lente couverte, arrosage régulier du jus et, en fin de parcours, un laquage à 210 °C qui rend la surface brillante et caramélisée sans dessécher.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Saler et poivrer l’épaule, l’arroser de jus de citron, la frotter avec miel, huile, ail écrasé et romarin, ajouter quartiers de citron, oignons et vin ou bouillon dans le plat, puis laisser mariner au frais si possible.
- Technique : Enfourner l’épaule bien couverte à 150 °C et cuire 3 h à 3 h 30 en l’arrosant de jus toutes les 45 minutes, jusqu’à ce qu’elle devienne ultra fondante.
- Cuisson : À environ 1 h 10 de la fin, rôtir les pommes de terre grenaille assaisonnées à 200 °C (ou 180 °C plus longtemps) jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes.
- Finition : Découvrir l’épaule, monter le four à 210 °C et poursuivre 15 à 20 minutes en arrosant à mi-cuisson pour un laquage intense, puis laisser reposer 20 à 30 minutes avant de servir ou d’effilocher.
Variantes & restes : réinventer l’agneau le lendemain
On peut pousser la note citronnée avec un peu de zeste fin ajouté en fin de cuisson, ou jouer la carte herbacée en mariant romarin, thym et une pointe d’origan. Le principe reste le même ; même cuisson lente, même jus généreux, simplement un parfum qui change.
Les restes se prêtent à l’effilochage : dans un bol de grenailles réchauffées, dans une salade tiède avec légumes nouveaux, ou poêlés très vite avec quelques navets glacés. Grâce au repos de la viande et au jus gardé précieusement, l’agneau de Pâques reste aussi gourmand le lendemain que le jour J.
Sources
En bref
- 🥩 À Pâques, l’épaule d’agneau confite au miel et au romarin remplace le gigot classique, promettant une viande fondante sans stress au moment du service.
- 🍯 La recette détaille l’assaisonnement au citron, miel et romarin, la cuisson lente au four à 150 °C et l’importance de l’arrosage régulier.
- 🔥 Entre laquage final, pommes de terre grenaille crousti-fondantes et idées malignes pour les restes, cette épaule d’agneau de Pâques réserve quelques surprises.
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