Ce plat de pâtes crémeux qui fait oublier les lasagnes du dimanche, à condition d’éviter ce geste fatal en cuisine

En 25 minutes et une seule sauteuse, ces coquillettes crémeuses champignons, jambon et comté bousculent le rituel des lasagnes du dimanche. Quel geste change tout ?

L’odeur de comté gratiné, la crème aux champignons qui frémit, les petites pâtes qui collent à la cuillère… En quelques minutes, la cuisine prend des airs de dimanche midi, sans plat monté en étages.

Ces coquillettes crémeuses aux champignons, au jambon et au comté jouent la carte du réconfort absolu : simples, rapides, mais d’une gourmandise telle qu’on oublie vite les lasagnes familiales. Reste à maîtriser deux ou trois gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de coquillettes

✅ 200 g de champignons de Paris bruns émincés

✅ 20 cl de crème liquide entière + 15 cl de fond de veau dilué

✅ 100 g de comté râpé + 120 g de jambon blanc en chiffonnade

Ces coquillettes crémeuses aux champignons, au jambon et au comté font oublier les lasagnes du dimanche dès la première bouchée

On part d’ingrédients du quotidien, mais choisis avec soin. Des champignons de Paris bruns bien fermes pour le goût boisé, un comté affiné 10 à 12 mois, une crème entière et un bon fond de veau posent la base d’un vrai plat du dimanche.

Ces coquillettes crémeuses aux champignons, au jambon et au comté font oublier les lasagnes du dimanche dès la première bouchée

La magie tient ensuite à la technique. On saisit fort les champignons pour déclencher la réaction de Maillard, on déglace puis on laisse réduire, avant de lier le tout avec l’eau de cuisson amidonnée et le comté pour une crème vraiment nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les coquillettes al dente dans une grande casserole d’eau salée, retirer 1 minute au temps indiqué et réserver une louche d’eau de cuisson avant d’égoutter. Technique : Dans une large sauteuse, faire revenir l’échalote dans l’huile, ajouter les champignons et les laisser bien colorer avant d’ajouter l’ail, de déglacer au fond de veau puis de laisser réduire. Cuisson : Baisser le feu, verser la crème, laisser frémir jusqu’à ce qu’elle devienne nappante, puis ajouter peu à peu l’eau de cuisson pour ajuster l’onctuosité de la sauce. Finition : Ajouter les coquillettes, mélanger sur feu doux, incorporer le comté râpé en plusieurs fois, rectifier l’assaisonnement, puis finir avec la chiffonnade de jambon, la ciboulette et éventuellement un bref passage sous le gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert En saisissant largement les champignons, on développe des arômes grillés grâce à la réaction de Maillard ; la réduction du fond de veau concentre l’umami, tandis que crème entière, eau de cuisson et comté créent une émulsion qui s’accroche à chaque coquillette. ✨ Le twist gourmand : Version plat du dimanche : verser les pâtes dans un plat, ajouter comté et noix concassées, puis faire gratiner 5 à 8 minutes sous le gril à 210 °C. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais entasser les champignons, ni rincer les pâtes ; éviter aussi de verser toute l’eau de cuisson d’un coup ou d’utiliser un comté industriel déjà râpé, qui donnerait une sauce élastique et cassée.

Ces coquillettes crémeuses aux champignons, au jambon et au comté font oublier les lasagnes du dimanche dès la première bouchée

Ce plat de coquillettes se savoure brûlant, nappant bien les pâtes ; on ajoute la chiffonnade de jambon au dernier moment pour garder son moelleux, puis un voile de comté et de ciboulette pour le contraste.

Les restes de cette recette coquillettes crémeuses champignons jambon comté se gardent 24 heures au frais, dans une boîte hermétique ; on les réchauffe doucement avec un trait de crème, et on varie en ajoutant épinards, poireaux fondants ou dés de courge rôtie.