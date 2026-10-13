Les tégénaires envahissent nos salons en septembre : et ce n'est absolument pas pour fuir les premières baisses de température
Chaque fin d’été, les araignées dans la maison en automne semblent surgir de partout, des couloirs à la salle de bains. Entre idées reçues, rôle caché et gestes simples, ce phénomène étonnant réserve quelques surprises.
Une grande araignée qui déboule dans le salon, les enfants qui grimpent sur le canapé, et cette impression que la maison entière se met à grouiller : la scène revient souvent à la fin de l’été. En septembre, ces silhouettes brunes aux longues pattes semblent surgir de partout, jusque dans la salle de bains.
On accuse vite le froid qui arrive ou un ménage pas assez rigoureux. En réalité, ce que l’on appelle la saison des araignées correspond surtout à un moment très particulier de leur vie. Pourquoi voit-on soudain tant d’araignées dans la maison en automne… et comment garder son calme sans transformer le salon en champ de bataille ?
Elles étaient déjà là : les discrètes tégénaires domestiques
En France, les grandes araignées brunes croisées dans les couloirs sont le plus souvent des tégénaires domestiques, comme la tégénaire des maisons (Eratigena atrica). Ces espèces sont adaptées aux bâtiments : elles vivent toute l’année dans les caves, garages, greniers, fissures des murs ou derrière les meubles, où elles tissent une toile en nappe reliée à un petit tunnel de soie.
L’impression d’arrivée massive depuis le jardin est donc trompeuse : beaucoup ont simplement grandi chez vous, invisibles, dans un coin sombre. D’autres araignées, plutôt liées au jardin, entrent parfois par une fenêtre entrouverte au printemps, mais leur présence ne dit rien de la propreté du logement ; elles cherchent surtout un abri et des insectes à manger.
La vraie raison : des mâles en pleine saison des amours
Nous avons tous déjà sursauté en voyant une tégénaire filer le long d’une plinthe. En fin d’été, de août à octobre, ce sont surtout les mâles adultes qui se montrent : ils quittent leur toile pour chercher une femelle. Une vaste étude participative menée au Royaume-Uni a analysé près de 10 000 signalements et constaté un pic d’observations à la mi-septembre, composé à 82,3 % de mâles.
Une étude menée dans 43 maisons belges, avec plus de 800 araignées collectées, a aussi montré cette abondance automnale. La maison n’est donc pas soudain envahie : les mâles deviennent mobiles, traversent les pièces, longent les murs et finissent parfois piégés dans les baignoires aux parois lisses. Ils évitent le contact, ne poursuivent personne et leur morsure reste exceptionnellement rare en France.
Comment cohabiter (un peu) et en voir moins
Bonne nouvelle : ces araignées mangent mouches et moustiques. Si elles vous gênent, un verre et un carton suffisent pour les déplacer intactes.
Pour en voir moins, on calfeutre fissures et bas de portes, on installe des moustiquaires et on aspire régulièrement les recoins tranquilles.
En bref
- 🕷️ Entre août et octobre, les tégénaires domestiques comme la tégénaire des maisons surgissent des caves et couloirs, semant parfois la panique au salon.
- 🔍 Des études au Royaume-Uni et en Belgique montrent un pic d’observations à la mi-septembre, lié à un comportement spécifique de ces araignées domestiques.
- 🏠 Méthode du verre, calfeutrage ciblé et nettoyage léger composent une stratégie douce qui change complètement la façon de gérer la saison des araignées.
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