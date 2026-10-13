« Je pensais fortifier ma pelouse avant l'hiver » : à la première gelée de novembre, ce soin d'octobre a fait noircir tout le gazon

En voulant renforcer leur gazon avec un engrais automne pelouse, certains jardiniers le rendent pourtant vulnérable à la première gelée. Comment un simple choix de formule peut-il transformer un tapis vert en plaques grillées du jour au lendemain ?

En automne, beaucoup de jardiniers voient l’engrais comme un dernier soin avant l’hiver, un peu comme un sérum nutritif pour la peau. Le gazon reverdit, épaissit, rassure. Jusqu’au matin où la première gelée blanche laisse, en quelques heures, des plaques grillées là où tout semblait parfait.

Le scénario raconté par une lectrice résume bien cette mésaventure : “J’ai nourri ma pelouse en automne pour la fortifier, à la première gelée les nouvelles pousses ont été les premières touchées”. Une phrase qui résume une erreur très fréquente avec l’engrais automne pelouse.

Quand l’engrais d’automne a brûlé les jeunes pousses

Dans son jardin, le gazon avait d’abord pris une allure de tapis neuf : vert intense, brins vigoureux, troués comblés en quelques semaines après l’épandage d’un engrais “gazon universel”. Nous avons tous déjà été rassurés par ce vert éclatant. Puis la température a chuté d’un coup ; au petit matin, les pointes les plus tendres avaient noirci.

Les nouvelles pousses, boostées par un excès d’azote, étaient restées fines, gorgées d’eau, peu “armées” pour le froid. Au premier gel, les cellules ont éclaté, laissant ces fameuses traces brunes irrégulières. Autrement dit, la pelouse a semblé plus belle… mais elle s’est retrouvée beaucoup plus fragile.

Choisir le bon engrais automne pelouse : la clé est dans le NPK

Pour éviter ce piège, il faut regarder la petite suite de chiffres sur le sac : NPK. L’azote (N) fait surtout pousser et verdir. Le phosphore (P) renforce les racines. Le potassium (K) épaissit les parois cellulaires et aide l’herbe à mieux supporter le gel et la sécheresse.

Comme le rappelle Husqvarna, « L’engrais d’automne contient moins d’azote mais plus de phosphore et de potassium et prépare la pelouse pour l’hiver ». Concrètement, pour un engrais gazon automne, on vise un N faible et un K nettement plus élevé ; les formules “printemps” très azotées restent, elles, au garage.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Fréquence idéale 1 fois/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Moins d’azote et plus de potassium dirigent l’énergie vers les racines, qui s’épaississent et résistent mieux aux nuits froides. Le petit plus : Épandre juste avant une petite pluie annoncée : elle dissout les granulés et les emmène en douceur vers les racines. À NE JAMAIS FAIRE : Choisir un engrais de printemps très azoté en octobre et en mettre “un peu plus pour être sûr”.

Le bon timing et les gestes à adopter avant l’hiver

Une vraie fertilisation d’automne se fait entre septembre et mi‑octobre, tant que les journées restent douces et que le sol n’a pas gelé. Les experts LANDI rappellent que la dernière fertilisation de l’année a lieu en octobre, avant les premières neiges ou gelées marquées.

Avant d’épandre, la pelouse a été tondue autour de 4 cm, les feuilles ramassées, éventuellement le feutrage légèrement scarifié. Puis l’engrais spécial automne est réparti avec un épandeur en respectant scrupuleusement le dosage, arrosé une bonne vingtaine de minutes, et le gazon reste au repos quelques jours.