Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : couper les stolons des fraisiers dès le mois de juillet sauve la récolte suivante

Dans les jardins, les stolons de fraisiers envahissent vite les rangs après la dernière cueillette. Anciens jardiniers et pépiniéristes les coupent pourtant pour garder vigueur et récoltes, mais pas n’importe comment.

Dans beaucoup de jardins, à peine la dernière fraise cueillie, des tiges fines se mettent à filer partout entre les rangs. On les laisse souvent courir, pensant gagner des plants gratuits. Pourtant, les anciens jardiniers, eux, les coupaient presque toujours juste après la récolte.

Cette habitude n’avait rien d’un caprice : elle préservait la vigueur des pieds et préparait déjà la récolte suivante. Aujourd’hui, les pépiniéristes professionnels reviennent exactement à ce geste simple, en observant de près le comportement des fraisiers. Comprendre pourquoi change vraiment la façon d’entretenir sa fraiseraie.

Ces tiges qui courent partout : des stolons loin d’être anodins

Ces longues tiges sont en réalité des stolons de fraisiers : des tiges rampantes, fines, qui partent du pied mère et courent au-dessus du sol. À intervalles réguliers, elles portent de petites rosettes de feuilles qui, en touchant une terre humide, s’enracinent et deviennent de nouveaux plants clonés.

Tant que ces jeunes rosettes n’ont pas un bon chevelu racinaire, elles vivent aux crochets du pied mère. Celui-ci doit partager ses réserves entre sa propre croissance, la reconstitution de ses forces après la fructification et l’alimentation des bébés fraisiers. Résultat : des pieds qui fatiguent vite et, l’année suivante, une récolte qui baisse si l’on a tout laissé courir.

Pourquoi les anciens coupaient après la récolte… comme les pépiniéristes aujourd’hui

Nous avons tous déjà vu une jolie rangée se transformer, en deux étés, en tapis compact où les feuilles se chevauchent. Les anciens coupaient les tiges après la récolte pour éviter cette jungle et garder des plants bien espacés, mieux aérés, donc moins sujets aux maladies et plus faciles à arroser.

Chez les variétés non remontantes, la fin de l’été et l’automne sont le moment où se forment les futurs boutons floraux. Si les stolons accaparent l’énergie, la floraison de l’année suivante en pâtit. Les pépiniéristes coupent donc l’essentiel des tiges à cette période, y compris sur les remontants, entre deux vagues de fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Durée de production 3 à 4 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les stolons, le pied mère économise ses réserves pour fructifier l’an prochain. 💡 Le petit plus : Installez les rosettes gardées dans de petits pots, sans les déplacer pendant l’enracinement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper aussi le feuillage sain : le fraisier perd sa capacité à reconstituer ses forces.

Le bon geste chez vous : couper, choisir, renouveler

Dans un petit jardin comme dans une pépinière, le geste est le même. Munissez-vous d’un sécateur ou de bons ciseaux propres et coupez chaque stolon à quelques centimètres de son point de départ, sans blesser le cœur du plant. Surtout, ne tirez pas sur les tiges pour ne pas arracher les racines.

Ne confondez pas stolons et feuillage : les feuilles saines doivent rester pour nourrir le fraisier, on ne retire que celles qui sont sèches ou malades. Pour renouveler la fraiseraie, gardez quelques rosettes sur des pieds vigoureux, faites-les s’enraciner en terre ou en pot, puis coupez le lien. Avec un arrosage régulier, un paillage et un peu de compost mûr, sans excès d’engrais azoté, ces jeunes plants prendront le relais pendant trois à quatre ans.