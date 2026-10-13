Ma tondeuse tournait comme une horloge en octobre : au printemps, c'est le réparateur qui m'a demandé ce qui dormait dans le réservoir

En octobre, la tondeuse tournait sans broncher ; au printemps, impossible de la remettre en route. Chez le réparateur, une simple question sur le réservoir a tout changé.

La scène est classique : en octobre, la tondeuse tournait comme une horloge. Pour ne pas « gâcher » le carburant, son propriétaire a soigneusement rangé la machine, réservoir plein à ras bord, au fond du garage. Au printemps, le moteur a toussé, raté, puis s’est complètement tu.

Chez le réparateur, la question est tombée comme un couperet : « Qu’est-ce que vous avez laissé dans le réservoir ? ». Derrière ce plein d’octobre se cache la cause de la plupart des pannes de redémarrage, bien plus sournoise qu’un simple problème de bougie ou de filtre.

Quand le plein d’automne sabote le redémarrage de la tondeuse

Contrairement à ce que l’on imagine, l’essence n’est pas un produit éternel. Selon *Journal des Seniors*, citant un guide d’hivernage, « l’essence non traitée commence à se détériorer en 30 jours seulement ». Au contact de l’air, elle s’oxyde, ses composants les plus volatils s’évaporent et le carburant perd en pouvoir d’allumage.

Avec le SP95‑E10, qui contient jusqu’à 10 % d’éthanol, le phénomène s’aggrave. L’éthanol attire l’humidité ; au-delà d’environ 0,4 % d’eau, le mélange se sépare en deux couches : essence en haut, eau + éthanol au fond. Or c’est justement le fond du réservoir qui alimente le moteur.

Tondeuse qui ne démarre plus après l’hiver : les bons réflexes

Nous avons tous déjà tiré sur le lanceur en vain, persuadés d’avoir « tout vérifié ». Avant d’accuser la mécanique, on contrôle les basiques : sécurité enclenchée, câble bien tiré, niveau de carburant. Si l’essence date d’octobre, surtout ne pas en rajouter par‑dessus. Comme le rappelle Trucmania, « ne versez pas d’essence neuve sur l’ancienne » : on commence par vider complètement le réservoir, avec une pompe ou une seringue, dans un bidon adapté.

On remplit ensuite avec de l’essence fraîche, puis on vérifie bougie et filtre à air. Si la tondeuse refuse toujours de repartir ou cale dès qu’elle tond, le carburateur a probablement été encrassé par des dépôts gommeux ou vernissés. Un nettoyage avec produit spécifique et air comprimé peut se tenter, mais en cas de doute, mieux vaut confier le démontage à un professionnel.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pannes évitées ≈ 8 sur 10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vider le réservoir puis laisser tourner la tondeuse jusqu’à la panne sèche, ou ajouter un stabilisateur dans une essence fraîche, empêche l’oxydation et la séparation eau + éthanol. Le circuit reste propre, les gicleurs ne se bouchent pas et le moteur redémarre beaucoup plus facilement au printemps. 💡 Le petit plus : sur une tondeuse ancienne ou peu utilisée, privilégier du SP98 ou une essence alkylate sans éthanol limite encore davantage les risques d’encrassement pendant l’hivernage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser un fond de SP95-E10 tout l’hiver dans le réservoir puis ajouter simplement de l’essence neuve par-dessus au printemps en espérant « diluer » le problème.

Hivernage malin : quelques gestes pour dire adieu aux mauvaises surprises

Pour la saison suivante, la prévention change tout. Première option : en fin d’automne, on vide le réservoir puis on fait tourner le moteur jusqu’à la panne sèche, ce qui assèche aussi la cuve du carburateur. Seconde option, quand la notice l’autorise : remplir avec de l’essence fraîche, ajouter un stabilisateur, puis laisser tourner 2 à 3 minutes. Certains fabricants d’additifs évoquent ainsi une conservation de 12 à 24 mois.

Dès que les nuits passent régulièrement sous 10 °C, c’est le bon moment pour s’y mettre. Une petite routine suffit :

réservoir géré (vidangé ou traité au stabilisateur sur essence récente) ;

filtre à air dépoussiéré et bougie contrôlée ;

carter nettoyé pour éviter la corrosion ;

tondeuse stockée au sec, à température stable, plutôt entre 5 °C et 25 °C.