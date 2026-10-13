Deux voisins ont fait ramasser leurs feuilles mortes en novembre : un seul a vu sa facture divisée par deux grâce au fisc

À l’automne, les feuilles mortes s’entassent et la corvée de jardin pèse sur le week-end. Entre crédit d’impôt jardinage et jardinier déclaré, la note pourrait changer.

À l’automne, la pelouse disparaît sous un tapis de feuilles, les allées deviennent glissantes. Le week-end se transforme en marathon de râteau, surtout quand le jardin est grand ou que le dos est fragile.

Entre culpabilité écolo et fatigue, beaucoup se demandent s’il ne vaudrait pas mieux appeler un jardinier. La rumeur d’un professionnel « moitié prix grâce aux impôts » paraît trop belle pour être vraie. Un jardinier peut‑il vraiment donner droit à 50 % de crédit d’impôt pour le ramassage des feuilles ?

Feuilles mortes : ce qu’il faut vraiment ramasser… ou laisser au sol

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire de tout ramasser. Une fine couche de feuilles saines sous les haies protège le sol et nourrit la vie du jardin. En revanche, sur la pelouse, une épaisse couverture finit par étouffer l’herbe, et sur les allées elle devient vite glissante. C’est là qu’un coup de main professionnel peut être précieux.

Crédit d’impôt jardinage : dans quels cas les 50 % s’appliquent

Nous avons tous déjà rêvé de confier cette corvée à quelqu’un d’autre. Le ramassage des feuilles fait partie des « petits travaux de jardinage » cités par le Code du travail. S’il est effectué par un salarié à domicile déclaré ou par une entreprise, une association ou un auto‑entrepreneur de services à la personne, il ouvre droit au crédit d’impôt jardinage de 50 % prévu à l’article 199 sexdecies du Code général des impôts.

Ce crédit correspond à 50 % des dépenses éligibles réellement payées. Une facture de 200 € pour ramassage de feuilles et tonte donne donc droit à 100 € de crédit. Les dépenses de jardinage prises en compte sont plafonnées à 5 000 € par an et par foyer, soit 2 500 € de crédit au maximum, plafond qui n’a pas été abaissé en 2026 malgré certaines rumeurs. Et il s’agit bien d’un crédit : même un foyer non imposable peut être remboursé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie fiscale Jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le fisc rembourse 50 % des petits travaux de jardinage déclarés comme services à la personne, dans la limite annuelle prévue. 💡 Le petit plus : Regroupez tontes, tailles et feuilles sur une même visite pour rentabiliser le déplacement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Payer en espèces un jardinier non déclaré ou faire facturer de gros travaux en entretien.

Bien choisir son jardinier pour profiter réellement des 50 %

Pour que la promesse « moitié prix » devienne réalité, le choix du professionnel compte. Le prestataire doit être déclaré en services à la personne, avec un numéro Siret, et le devis comme la facture doivent détailler les tâches éligibles : ramassage et évacuation des feuilles, tonte, désherbage, taille de haies à hauteur d’homme. L’élagage en hauteur, l’abattage d’un arbre ou la création d’une terrasse restent, eux, exclus du dispositif.

Autre levier précieux, l’Avance immédiate de l’Urssaf : si votre jardinier y est inscrit, vous ne réglez que 50 % de la facture, l’autre moitié étant versée directement au professionnel. Sans ce service, vous avancez la totalité, puis le crédit d’impôt est restitué automatiquement l’année suivante, avec un acompte vers janvier et le solde vers la fin juillet.