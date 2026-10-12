« J'allais l'écraser sous ma botte » : ce qu'un maraîcher m'a appris sur la larve de cétoine dorée découverte dans le compost en avril

Un matin au potager, un gros ver blanc surgit sous la bêche et sème le doute. Allié du compost ou ravageur de racines, quelques gestes suffisent à trancher.

Un coup de bêche, une motte qui se fend… et voilà qu’apparaît un gros ver blanc, dodu, recourbé en C, au milieu du potager. Le réflexe est souvent immédiat : l’associer à des racines dévorées et l’écraser du talon, sans autre forme de procès.

Pourtant, ce « gros ver blanc du potager » n’est pas toujours un ennemi. Entre larve de cétoine dorée, championne du compost, hanneton commun, mordilleur de racines, et quelques autres invités, tout se joue en quelques secondes d’observation… avant de choisir entre talon et composteur.

Gros ver blanc au potager : tous ne sont pas des ennemis

Sous le nom de « ver blanc », on désigne en réalité la larve de plusieurs coléoptères. Même allure pâle recourbée, même tête colorée, mais un menu très différent. Certaines larves recyclent les déchets organiques, comme la cétoine dorée, le scarabée rhinocéros européen ou, dans le bois mort, le lucane cerf-volant, espèce protégée.

D’autres vivent dans le sol et grignotent les racines : la larve de hanneton commun affaiblit légumes, fraisiers et jeunes arbres ; l’otiorhynque attaque surtout les plantes en pots ; la tipule, ce « cousin » aux longues pattes une fois adulte, s’en prend aux pelouses. D’où l’importance de distinguer ces profils avant de décider quoi faire.

Reconnaître un gros ver blanc en trois gestes très simples

Premier réflexe : repérer l’endroit où l’on a trouvé ce gros ver blanc, dans le potager ou dans le compost. En plein cœur du tas de compost, au milieu des épluchures et du bois pourri, la piste de la larve de cétoine dorée est très forte, voire d’un scarabée rhinocéros si elle est énorme. Au pied d’un légume qui jaunit, on pense plutôt à la larve de hanneton commun. Dans un pot, l’otiorhynque est souvent responsable.

Ensuite, on observe la silhouette et on fait le fameux « test du dos », souvent cité par Gerbeaud ou Jardiner Autrement. Quelques détails suffisent :

Petite tête, pattes courtes, gros abdomen grisâtre qui avance sur le dos : cétoine, alliée du compost.

Grosse tête brune, longues pattes, abdomen crème moins dodu qui reste sur le flanc : hanneton, ravageur des racines.

Petite larve sans pattes ou boudin gris sans tête nette : otiorhynque ou tipule, à surveiller près des plantes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de diagnostic ≈ 1 minute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’il s’appuie sur trois indices visibles – lieu, silhouette et test du dos – pour distinguer cétoine et hanneton sans matériel. 💡 Le petit plus : Une photo nette de la larve permet de la comparer ensuite aux fiches de Gerbeaud ou de Jardiner Autrement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Écraser sans réfléchir tous les gros vers blancs du compost, sans les observer quelques secondes, et détruire ainsi des auxiliaires précieux du jardin.

Que faire ensuite : protéger les bons, limiter les ravageurs

Identifiée comme cétoine dorée, grosse larve de scarabée rhinocéros ou de lucane cerf-volant, on la remet au compost ou on la laisse dans le bois mort : ces décomposeurs fabriquent un terreau riche. S’il s’agit d’une larve de hanneton, d’otiorhynque ou de tipule, on l’enlève à la main et, en cas d’invasion, on complète par des nématodes entomopathogènes vendus en jardinerie.