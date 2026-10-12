Ces mini roulés briochés aux myrtilles qu’on doit cacher : le secret d’une pâte ultra moelleuse rend dingue

À peine sortis du four, ces mini roulés briochés aux myrtilles disparaissent de la plaque en quelques minutes. Moelleux, parfumés et sucrés juste ce qu’il faut, ils cachent un détail qui change tout.

Mes mini roulés briochés aux myrtilles : la recette ultra moelleuse qu’on cache pour en garder

Une odeur de brioche chaude envahit la cuisine, les petites spirales dorées laissent s’échapper un jus violet brillant. La mie encore tiède se déchire du bout des doigts, la croûte légèrement sucrée colle un peu, comme un beignet. On tourne autour de la plaque, on « vérifie la cuisson », on en reprend un, puis deux.

Le secret de ces mini roulés briochés aux myrtilles ? Une pâte généreusement beurrée, des éclats de fruits juteux et un enrobage au sucre qui fait craquer tout le monde. Résultat : on est obligé d’en cacher quelques-uns pour le petit-déjeuner du lendemain. Envie de provoquer le même raz-de-marée à la maison ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 260 ml de lait tiède, 7 g de levure, 30 g de sucre, 1 œuf, 500 g de farine T45, 1 c. à café de sel, 100 g de beurre doux très mou

✅ Garniture : 40 g de cassonade, 100 g de beurre doux mou, 1 c. à café de vanille, 120 g de myrtilles fraîches ou surgelées grossièrement hachées

✅ Dorure : 1 jaune d’œuf, 1 c. à café de lait

✅ Finition : 30 g de beurre fondu et sucre en poudre en quantité suffisante ; pour une pâte sans œuf, ajouter 50 ml de lait tiède

Pourquoi ces mini roulés briochés aux myrtilles disparaissent en quelques minutes

Dans cette brioche roulée aux myrtilles, tout est pensé pour le moelleux. Lait tiède en bonne quantité, beurre généreux et farine de gruau créent une mie qui reste souple pendant plusieurs jours. La levure travaille tranquillement, sans pétrissage compliqué, et donne ces mini brioches aux myrtilles moelleuses, bien gonflées, qui filent sous les doigts.

À l’intérieur, une couche de beurre, cassonade et vanille accueille des morceaux de myrtilles simplement hachés, surtout pas écrasés. À la cuisson, les fruits éclatent et nappent chaque spirale. L’enrobage sucre + beurre, ajouté quand les roulés sont encore tièdes, offre cette texture façon beignet qui rend cette recette brioche myrtilles ultra moelleuse totalement irrésistible.

Cuisson douce & enrobage au sucre : le secret de la texture façon beignet

La méthode se déroule en quatre temps : pâte, garniture, façonnage des roulés briochés aux myrtilles, puis cuisson lente à 175 °C et passage express dans le beurre fondu et le sucre. De quoi transformer une simple fournée en plateau de bouchées qu’on défend presque comme un trésor.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait tiède, levure, sucre et œuf, ajouter farine, sel et beurre, travailler la pâte, effectuer 10 à 20 pliages, couvrir et laisser lever 1 h. Technique : Mélanger beurre, cassonade et vanille, hacher les myrtilles, étaler la pâte en grand rectangle, tartiner de garniture puis parsemer les fruits sans les écraser. Cuisson : Couper le rectangle en deux, rouler chaque bande en boudin serré, trancher en mini roulés, déposer sur plaque, laisser pousser 20 min, dorer et cuire 13 à 16 min à 175 °C. Finition : Laisser tiédir 10 min, badigeonner de beurre fondu, rouler dans le sucre, puis couvrir d’un torchon propre jusqu’au complet refroidissement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert Une pâte très hydratée grâce au lait et au beurre, travaillée par de simples pliages, donne une mie fine et filante sans effort. La cuisson à 175 °C laisse le temps aux roulés briochés aux myrtilles de gonfler avant de dorer, tandis que le duo beurre fondu + sucre forme une fine coque protectrice qui retient l’humidité. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le zeste finement râpé d’un citron dans la garniture et parsemer quelques amandes effilées ou pistaches concassées sur le dessus avant cuisson pour un contraste craquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : écraser les myrtilles en purée sur la pâte ; leur jus détremperait la brioche et empêcherait les spirales de bien lever.

Comment les servir, conserver et les réchauffer sans les sécher

Ces mini roulés briochés aux myrtilles sont à leur apogée encore tièdes, quand le sucre croque légèrement sous la dent. On les pose au centre de la table pour le goûter, avec un café, un thé bien chaud ou un chocolat fumant, en sachant qu’ils vont disparaître très vite.

Pour garder le moelleux, on les glisse 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, à température ambiante, ou on les congèle une fois froids. Un passage de 5 minutes au four doux suffit à les réveiller. Et pour une fournée sans œuf, on remplace simplement l’œuf de la pâte par 50 ml de lait tiède en plus ; la méthode reste identique.

Sources Marie France

«Je dois en cacher pour le petit dejeuner mes mini roules brioches aux myrtilles disparaissent des la sortie du four»