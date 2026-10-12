Ce goûter façon Doowap détrône les paquets : des brioches ultra moelleuses 3 jours grâce à ce geste avec le lait

Chaque mercredi, ces brioches moelleuses aux pépites de chocolat façon Doowap remplacent définitivement les goûters en sachet sur la table familiale. Une simple astuce de pâte suffit pour garder leur mie souple et filante pendant plusieurs jours.

« Je les fais chaque mercredi et plus personne ne réclame de goûter en paquet » : mes brioches moelleuses aux pépites de chocolat façon Doowap

Une odeur de brioche chaude envahit la cuisine, les pépites de chocolat brillent sous une croûte à peine dorée. Quand on casse une briochette, la mie file entre les doigts, tiède et moelleuse, tandis que chacun tourne autour de la plaque.

Depuis qu’on prépare ces Doowap maison chaque mercredi, personne ne réclame plus ceux du paquet. Le secret tient à un tangzhong, ce roux au lait qui garde les brioches moelleuses aux pépites de chocolat souples pendant trois jours.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base tangzhong : 20 g farine T45 + 100 g lait entier

✅ Pâte à brioche : 330 g farine T45, 50 g sucre, 5 g lait en poudre, 7 g sel, 7 g levure boulangère sèche (ou 18 g fraîche), 60 g lait entier tiède, 1 œuf, 70 g beurre doux, 1 c. café vanille

✅ Pépites de chocolat : 120 g pépites de chocolat résistantes à la cuisson (noir, lait ou mélange)

✅ Dorure et finition : 1 jaune d’œuf + 2 c. à soupe lait, 20 g beurre fondu, sucre en poudre ou sucre perlé

Le goûter du mercredi qui a détrôné les Doowap du paquet

Ces briochettes aux pépites de chocolat rappellent le goûter industriel que les enfants adorent, sans additifs ni emballages. Avec une farine de gruau T45 et une bonne hydratation de la pâte, la mie reste filante et douce deux à trois jours, plus moelleuse que celles du paquet.

La pâte à brioche façon Doowap, avec le tangzhong qui change tout

On prépare d’abord le tangzhong : farine et lait chauffés jusqu’à former une crème épaisse, puis tiédie. On le mélange à la farine, au sucre, au lait en poudre, au sel, à l’œuf et au lait tiède où l’on a dissous la levure boulangère sèche ou fraîche, puis on pétrit une pâte souple et un peu collante.

Elle repose pour la première pousse, on la dégaze, puis on ajoute les pépites de chocolat résistantes à la cuisson, sans trop travailler la pâte pour préserver la future mie filante. On façonne ensuite de petites boules bien serrées, typiques de ces briochettes aux pépites de chocolat façon Doowap.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire le tangzhong, le laisser tiédir, puis mélanger avec farine, sucre, sel, œuf, lait et levure. Technique : Pétrir jusqu’à pâte élastique, incorporer le beurre mou, couvrir et laisser lever jusqu’à ce qu’elle double. Cuisson : Dégazer, ajouter les pépites, façonner 10 à 12 boules, déposer sur plaque, laisser pousser encore 30 à 45 minutes. Finition : Dorer au jaune et lait, cuire à 180 °C pendant 12 à 15 minutes, laisser tiédir avant finition.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 3 h 🔍 Le secret de l’expert Le tangzhong gélatinise une partie de la farine et retient l’eau ; la mie reste humide, gonflée et très souple, presque comme les Doowap industriels mais sans améliorants. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie des pépites par un mélange chocolat lait + noir, ou cacher un petit carré de chocolat au centre de quelques brioches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Chauffer le lait au-delà de 40 °C, rajouter de la farine parce que la pâte colle ou trop colorer les brioches ; on obtient alors une mie sèche et dense.

Cuisson douce, finition gourmande et conservation 3 jours comme en paquet

On retire les brioches du four dès qu’elles sont juste dorées, pour préserver leur moelleux. Un voile de beurre fondu et un peu de sucre rappellent le côté régressif des goûters du commerce. On les garde ensuite dans une boîte hermétique, ou au congélateur, pour un goûter maison des enfants prêt à réchauffer en quelques minutes.

Sources Marie France

«Je dois en cacher pour le petit dejeuner mes mini roules brioches aux myrtilles disparaissent des la sortie du four»