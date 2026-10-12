Ce goûter façon Doowap détrône les paquets : des brioches ultra moelleuses 3 jours grâce à ce geste avec le lait
Chaque mercredi, ces brioches moelleuses aux pépites de chocolat façon Doowap remplacent définitivement les goûters en sachet sur la table familiale. Une simple astuce de pâte suffit pour garder leur mie souple et filante pendant plusieurs jours.
« Je les fais chaque mercredi et plus personne ne réclame de goûter en paquet » : mes brioches moelleuses aux pépites de chocolat façon Doowap
Une odeur de brioche chaude envahit la cuisine, les pépites de chocolat brillent sous une croûte à peine dorée. Quand on casse une briochette, la mie file entre les doigts, tiède et moelleuse, tandis que chacun tourne autour de la plaque.
Depuis qu’on prépare ces Doowap maison chaque mercredi, personne ne réclame plus ceux du paquet. Le secret tient à un tangzhong, ce roux au lait qui garde les brioches moelleuses aux pépites de chocolat souples pendant trois jours.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base tangzhong : 20 g farine T45 + 100 g lait entier
- ✅ Pâte à brioche : 330 g farine T45, 50 g sucre, 5 g lait en poudre, 7 g sel, 7 g levure boulangère sèche (ou 18 g fraîche), 60 g lait entier tiède, 1 œuf, 70 g beurre doux, 1 c. café vanille
- ✅ Pépites de chocolat : 120 g pépites de chocolat résistantes à la cuisson (noir, lait ou mélange)
- ✅ Dorure et finition : 1 jaune d’œuf + 2 c. à soupe lait, 20 g beurre fondu, sucre en poudre ou sucre perlé
Le goûter du mercredi qui a détrôné les Doowap du paquet
Ces briochettes aux pépites de chocolat rappellent le goûter industriel que les enfants adorent, sans additifs ni emballages. Avec une farine de gruau T45 et une bonne hydratation de la pâte, la mie reste filante et douce deux à trois jours, plus moelleuse que celles du paquet.
La pâte à brioche façon Doowap, avec le tangzhong qui change tout
On prépare d’abord le tangzhong : farine et lait chauffés jusqu’à former une crème épaisse, puis tiédie. On le mélange à la farine, au sucre, au lait en poudre, au sel, à l’œuf et au lait tiède où l’on a dissous la levure boulangère sèche ou fraîche, puis on pétrit une pâte souple et un peu collante.
Elle repose pour la première pousse, on la dégaze, puis on ajoute les pépites de chocolat résistantes à la cuisson, sans trop travailler la pâte pour préserver la future mie filante. On façonne ensuite de petites boules bien serrées, typiques de ces briochettes aux pépites de chocolat façon Doowap.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire le tangzhong, le laisser tiédir, puis mélanger avec farine, sucre, sel, œuf, lait et levure.
- Technique : Pétrir jusqu’à pâte élastique, incorporer le beurre mou, couvrir et laisser lever jusqu’à ce qu’elle double.
- Cuisson : Dégazer, ajouter les pépites, façonner 10 à 12 boules, déposer sur plaque, laisser pousser encore 30 à 45 minutes.
- Finition : Dorer au jaune et lait, cuire à 180 °C pendant 12 à 15 minutes, laisser tiédir avant finition.
Cuisson douce, finition gourmande et conservation 3 jours comme en paquet
On retire les brioches du four dès qu’elles sont juste dorées, pour préserver leur moelleux. Un voile de beurre fondu et un peu de sucre rappellent le côté régressif des goûters du commerce. On les garde ensuite dans une boîte hermétique, ou au congélateur, pour un goûter maison des enfants prêt à réchauffer en quelques minutes.
Sources
En bref
- 🍫 Chaque mercredi, ces brioches moelleuses aux pépites de chocolat façon Doowap remplacent les goûters industriels sur la table des enfants.
- 🥣 Une pâte riche en lait entier, beurre et bonne hydratation donne à ces briochettes aux pépites de chocolat une texture incroyablement tendre.
- 🔥 Une méthode empruntée aux boulangers, associée à une cuisson douce, promet un Doowap maison plus moelleux que ceux du paquet.
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