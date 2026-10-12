Ce plat complet au saumon et riz croustillant va remplacer vos pâtes du soir : tout change avec ce geste en 30 min

Restes de riz, pavé de saumon et parmesan suffisent pour un dîner complet en 30 minutes qui change enfin des pâtes du soir. Le jeu se fait entre boulettes moelleuses, riz croustillant et sauce tomate-ail crémeuse.

Dans la cuisine, l’odeur de tomate à l’ail commence à sucrer l’air, pendant que le parmesan crépite sur du riz bien tassé. À côté, des boulettes de saumon rosées finissent de prendre couleur au four, prêtes à être posées sur un lit de sauce. On est loin de l’éternelle assiette de pâtes ; ici, tout joue sur le contraste entre croustillant, fondant et crémeux.

On part d’un simple reste de riz froid, d’un pavé de saumon frais et de quelques tomates cerises, et l’on obtient un plat complet du soir, riche en caractère, prêt en 30 à 35 minutes. Reste à maîtriser les textures : un saumon moelleux, un riz croustillant au parmesan qui se tient, et une sauce qui nappe sans détremper. C’est là que tout se joue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 225 g de saumon frais sans peau, coupé très finement au couteau

✅ 180 g de riz cuit bien froid (riz à sushi ou riz jasmin)

✅ 1 œuf battu, 8 g de chapelure, 23 à 28 g de parmesan râpé

✅ 150 g de tomates cerises, 3 gousses d’ail, 60 ml de crème, 15 ml d’huile d’olive

Boulettes de saumon et riz croustillant au parmesan : le plat complet qui remplace les pâtes du soir

Pour ce plat, on choisit un saumon frais sans peau, haché au couteau plutôt que mixé : la chair garde de petits morceaux qui restent juteux après cuisson. La moutarde à l’ancienne, le persil, l’ail et l’oignon en poudre assaisonnent sans détremper la masse. Un peu de chapelure et de parmesan râpé apportent structure et saveur.

Côté féculent, le riz doit être cuit puis complètement refroidi ; l’amidon figé permet de former des boules qui tiennent bien. Mélangé avec l’œuf battu, il devient légèrement collant, prêt à être roulé dans le parmesan pour une croûte dorée irrésistible. On obtient ainsi un plat complet, anti-gaspi, qui recycle le reste de riz du frigo.

La méthode express pour des boulettes moelleuses et un riz bien croustillant

On commence par battre un œuf et le partager entre le saumon et le riz. Le poisson est mélangé avec moutarde, herbes, épices et parmesan, sans trop le tasser au façonnage pour garder du moelleux. Le riz froid, lui, est serré en boules compactes puis roulé dans le parmesan râpé. Le tout cuit sur une même plaque au four à 200 °C, avant un court passage sous le gril pour booster le croustillant, pendant que la sauce tomate-ail crémeuse mijote à la poêle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Battre l’œuf, en réserver la moitié pour le saumon et la moitié pour le riz. Mélanger le saumon finement coupé avec moutarde à l’ancienne, persil, parmesan, chapelure, ail et oignon en poudre, paprika, sel et poivre, plus la moitié d’œuf. Technique : Façonner 3 à 4 boulettes de saumon sans trop les presser. Mélanger le riz cuit froid avec le reste d’œuf, former 2 à 3 boulettes bien serrées puis les rouler généreusement dans le parmesan râpé pour créer la future croûte. Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C, déposer toutes les boulettes sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner 15 à 18 minutes. Terminer par 2 à 3 minutes sous le gril en surveillant pour obtenir un parmesan bien doré. Finition : Pendant ce temps, faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive, ajouter tomates cerises et ail, laisser fondre puis verser la crème. Laisser mijoter 5 à 7 minutes, saler, poivrer, étaler la sauce dans les assiettes et y déposer boulettes de saumon et de riz.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30–35 min 🔍 Le secret de l’expert Le riz cuit et bien froid se tient grâce à son amidon figé ; l’œuf coagule au four et le parmesan fond puis dore, formant une croûte savoureuse sans friture. Le saumon, coupé au couteau et cuit peu de temps, reste juteux tandis que le passage sous le gril ne sèche que la surface des boulettes de riz. ✨ Le twist gourmand : Ajouter du persil ou de l’aneth frais et un zeste fin de citron dans le saumon, ou cacher un petit dé de mozzarella au cœur des boulettes de riz avant de les rouler dans le parmesan. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Façonner les boulettes avec un riz encore tiède ou les noyer sous la sauce ; on perd aussitôt le croustillant et les boulettes risquent de se fissurer.

Conservation, dressage et variantes pour ce dîner malin

Pour garder le contraste des textures, on étale la sauce tomate-ail bien chaude au fond de l’assiette et l’on dépose les boulettes par-dessus, sans les couvrir complètement. Un voile de parmesan râpé, quelques herbes fraîches et, au dernier moment, un zeste de citron finement râpé soulignent la douceur de la crème et du poisson.

Les boulettes se conservent jusqu’au lendemain au réfrigérateur ; on les réchauffe alors quelques minutes au four plutôt qu’au micro-ondes pour retrouver la croûte dorée. On peut remplacer le persil par de l’aneth, utiliser un riz basmati bien refroidi, relever la sauce avec un peu de paprika doux ou servir le tout avec une roquette poivrée ou des légumes rôtis de saison.