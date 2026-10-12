Patate douce : oubliez le gratin, cette salade tiède au poulet et feta cache un geste clé pour rester ultra gourmande

Patate douce rôtie, poulet doré et feta se retrouvent en salade tiède d’automne, servie en entrée complète dans votre cuisine. En quelques gestes précis, cette assiette colorée prend des airs de plat de chef sans passer par le sempiternel gratin.

Sur la plaque chaude, la patate douce rôtit doucement : les bords grillent, une odeur caramélisée se mêle aux épices. À côté, le poulet dore tandis que la feta attend, prête à fondre sur une grande assiette de salade tiède.

En automne, cette assiette joue les plats réconfortants sans quitter le registre de la salade. La patate douce quitte le gratin et, avec poulet et feta, devient une entrée complète.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grosse patate douce (≈ 450 g), 2 poignées de jeunes pousses d’épinards (≈ 100 g)

✅ 400 g de blancs de poulet, 1 petit oignon rouge, paprika, ail en poudre, miel

✅ 150 g de feta, 30 g de noix de pécan, sel, poivre

✅ 30 g de tahini, jus de citron, miel, 60 ml d’huile d’olive, 30 à 45 ml d’eau

Patate douce en salade : la version rôtie qui fait oublier le gratin

Dans cette salade tiède, la patate douce rôtie prend le rôle principal. Sa chair sucrée et fondante contraste avec le sel de la feta, le croquant des noix de pécan et la fraîcheur des jeunes pousses d’épinards ; chaque bouchée reste généreuse et très gourmande.

Étape 1 : réussir la patate douce rôtie, fondante et caramélisée

La réussite tient à trois gestes simples : des cubes de patate douce bien espacés pour rôtir à 200 °C, un poulet saisi au paprika jusqu’à dorure franche, puis une sauce tahini-citron fluide qui enrobe sans détremper la salade.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la patate douce en cubes, le poulet en morceaux, émincer l’oignon rouge et rincer rapidement les pousses d’épinards. Technique : Assaisonner le poulet avec paprika, ail, sel, poivre ; mélanger les cubes de patate douce avec huile d’olive et sel. Cuisson : Étaler la patate douce sur une plaque et cuire à 200 °C 20 minutes (Air Fryer 15 minutes), en retournant à mi-cuisson ; saisir le poulet dans une poêle huilée jusqu’à dorure et cuisson à cœur. Finition : Répartir les épinards dans les bols, ajouter patate douce, poulet et oignon rouge, émietter la feta, parsemer les pécan, napper de sauce et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 à 35 min 🔍 Le secret de l’expert À 200 °C, les sucres de la patate douce caramélisent en surface tandis que l’intérieur reste moelleux ; la sauce tahini-citron émulsionnée enrobe vraiment chaque feuille. ✨ Le twist gourmand : Une poignée de pois chiches rôtis au paprika ou quelques quartiers de pomme acidulée ajoutent du croquant et rendent la salade encore plus complète. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’entasser la patate douce sur la plaque ou de verser toute l’eau d’un coup dans le tahini ; on perdrait dorure et texture de la sauce.

Variantes et twists autour de la patate douce en salade

Cette salade patate douce poulet feta se sert tiède, juste pour que la feta commence à fondre sans cuire les épinards. On joue sur les garnitures avec pécan, noisettes ou pois chiches rôtis, et l’on prépare patate douce et poulet à l’avance puis on les réchauffe au four.