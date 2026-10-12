Chakchouka : si vous la faites encore aux tomates, cette version aux oignons caramélisés va changer vos dîners

Marre des chakchoukas trop liquides aux tomates ? Cette version aux pommes de terre et oignons caramélisés promet une poêle unique, fondante et fumée, où les œufs mijotent doucement avant d’être attrapés au pain.

Tout le monde fait sa chakchouka avec des tomates : dans la mienne, des pommes de terre et des oignons caramélisés changent tout

La première odeur de cette poêle, ce ne sont pas des tomates, mais des oignons qui dorent doucement dans l’huile. Sucre, miel et épices fumées remplissent la cuisine d’un parfum chaud.

Dans cette chakchouka aux pommes de terre et oignons caramélisés, la sauce devient un lit doré où mijotent les œufs. Les pommes de terre fondantes calment les faims, le jaune coulant se récupère à grands morceaux de pain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 gros oignons jaunes + 1 petite échalote

✅ 2 pommes de terre moyennes coupées en dés d’1 cm

✅ 3 œufs, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 150 à 200 ml d’eau

✅ Sucre, miel, paprika fumé, cumin, ail semoule, sel, poivre, coriandre fraîche

Pourquoi on a lâché la chakchouka aux tomates

Avec la version pleine de tomates, on reste souvent sur sa faim. Trop acide, trop liquide, elle manque de mâche les soirs où l’on veut un vrai plat réconfortant.

Pommes de terre fondantes et oignons caramélisés apportent du corps et de la douceur. Résultat : une chakchouka épaisse, généreuse, qui se sert seule avec du bon pain croustillant.

La technique des oignons caramélisés qui change tout

Ici, les oignons cuisent longtemps à feu doux avec une pincée de sel. Sucre, miel et épices n’arrivent qu’ensuite, pour les faire laquer doucement sans brûler ni amener d’amertume.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les oignons, les faire suer 10 min à feu doux avec 1 c. à soupe d’huile et une pincée de sel, en remuant. Technique : Ajouter sucre, miel, 1 c. à café de paprika fumé et un peu de poivre ; laisser caraméliser 2 à 3 min, puis réserver la moitié des oignons. Cuisson : Ajouter les dés de pommes de terre avec le reste d’huile, le cumin, l’ail et la seconde c. à café de paprika ; verser 150 ml d’eau, saler, couvrir et mijoter 15 min. Finition : Remettre les oignons réservés, mélanger, creuser 3 nids, y casser les œufs, couvrir et cuire jusqu’à blancs pris et jaune coulant ; parsemer coriandre et échalote.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Les oignons cuisent longtemps à feu doux ; leurs sucres se concentrent avant l’arrivée du sucre et du miel, qui renforcent la douceur sans écœurer. Les pommes de terre boivent ce jus épicé, les jaunes coulants transforment le tout en sauce nappante. ✨ Le twist gourmand : Parsemer de feta émiettée, ajouter un peu de yaourt citronné et une pincée de piment : la poêle gagne en peps et en fraîcheur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop fort : les oignons brûlent, les pommes de terre accrochent, les œufs coagulent et l’on perd le contraste fondant et le jaune coulant.

Variantes & idées pour l’hiver

Cette base accepte volontiers les extras : poignée de pois chiches, dés de feta ou piment frais. On module ainsi la chakchouka, plus copieuse, plus salée ou plus relevée.

On peut préparer pommes de terre et oignons la veille et les garder au réfrigérateur. Le lendemain, on réchauffe doucement, on creuse les nids et on cuit les œufs au dernier moment.