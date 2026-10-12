Ce simple légume rôti mixé en petits flans salés au parmesan : mes invités ont cru que je sortais d’un cours de cuisine

Avec une simple patate douce rôtie et un peu de parmesan, ces flans individuels ont trompé tous mes invités. Comment ce flan de patate douce au parmesan, cuit au four, donne-t-il cette allure de plat de chef ?

Une simple patate douce posée sur la planche ne promet pas un dîner de chef. Pourtant, une fois rôtie au four, sa chair orangée caramélise, prend des accents de châtaigne et embaume la cuisine d’un parfum chaud, presque sucré.

En la mixant ensuite avec crème, œuf et parmesan pour en faire de petits flans salés individuels, on obtient un cœur fondant, une fine croûte dorée et une assiette qui a tout l’air sortie d’un cours de cuisine, alors qu’on n’a utilisé qu’un four et un mixeur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 à 350 g de patate douce épluchée (2 petites), 40 ml d’huile d’olive, 20 ml de sauce soja salée, 15 ml de sirop d’érable, 3 g d’ail en poudre

✅ 120 ml de crème légère (12 à 18 % de MG)

✅ 1 œuf (calibre M) et 5 g de Maïzena ou de farine

✅ 15 à 20 g de parmesan finement râpé + un peu d’huile pour graisser les ramequins

Pourquoi ces flans de patate douce au parmesan bluffent tout le monde

Le secret tient à un trio malin : patate douce rôtie, marinade soja–sirop d’érable et croûte de parmesan. La cuisson à couvert à 190 °C rend la chair fondante et gorgée de jus. Mixée puis transformée en flan de patate douce au parmesan, elle devient un flan salé au four bien tenu, au goût légèrement caramélisé et à la texture très crémeuse.

La méthode pas à pas pour un flan de patate douce cœur fondant

On part d’une patate douce rôtie au four, mixée avec son jus de marinade pour une base lisse ou un peu rustique. À côté, on fouette crème, œuf, Maïzena et parmesan avant de tout réunir en un appareil à flan salé facile, prêt à remplir les ramequins individuels.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, couper la patate douce en dés et la mêler à la marinade. Technique : Verser dans un plat, couvrir hermétiquement et laisser rôtir 30 minutes pour obtenir une chair très fondante et parfumée. Cuisson : Mixer la patate douce avec la crème, l’œuf, la Maïzena et le parmesan, puis remplir deux ramequins légèrement huilés. Finition : Enfourner 10 à 12 minutes en haut du four jusqu’à ce que les bords soient pris mais le centre encore moelleux ; laisser reposer quelques minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La patate douce cuite à couvert reste juteuse, la Maïzena stabilise l’appareil et l’œuf cuit juste assez pour donner un flan de patate douce cœur fondant qui se tient sans sécher. ✨ Le twist gourmand : Parsemer les flans chauds de zeste de citron, de quelques feuilles de sauge et de noisettes torréfiées concassées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce que le centre soit ferme ou resaler la préparation rendra le flan sec et trop salé.

Comment servir et twister ces petits flans salés

Servir en ramequin ou démoulé, avec roquette citronnée, volaille rôtie, saumon au four ou simplement une salade de saison.