Pommes de terre rôties, œufs au plat : ne faites plus de bowl brunch sans cette sauce 3 ingrédients qui change tout
Bowls maison trop lourds, trop fades ? En 25 minutes, ce bowl brunch pommes de terre rôties et œufs au plat change de niveau grâce à une sauce yaourt citron 3 ingrédients.
Pommes de terre qui crépitent, odeur de four bien chaud, œuf au plat au jaune brillant qui s’étale lentement. On est à deux doigts du brunch parfait, mais quelque chose manque encore dans le bowl.
La différence ne vient pas d’un produit rare, mais d’une sauce glacée, toute simple, posée à la cuillère. Trois ingrédients seulement, et soudain le bowl brunch pommes de terre rôties passe de réconfortant à inoubliable.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de pommes de terre à chair ferme
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre
- ✅ 2 œufs + 1 filet d’huile d’olive pour la poêle
- ✅ 1 yaourt nature 125 g, 1 c. à soupe de citron, sel
Le bowl brunch qui change tout : pommes de terre rôties, œufs au plat et sauce 3 ingrédients
Pourtant, la base est ultra simple : pommes de terre rôties au four, œufs au plat au jaune coulant, mais surtout une sauce yaourt citron 3 ingrédients. Cette touche froide, façon café de brunch, donne du relief sans alourdir, même en semaine.
Les gestes clés : croustillant, jaune coulant et sauce yaourt citron pour pommes de terre
Pour réussir, on joue sur l’organisation. On lance les cubes de pommes de terre de 2 cm à 220 °C, on cuit les œufs au dernier moment, puis on verse la sauce yaourt citron pour pommes de terre bien froide, juste avant de servir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cubes de pommes de terre de 2 cm, mélangés avec huile, sel et poivre, étalés en une couche ; cuisson 20 minutes à 220 °C pour la caramélisation, en retournant à mi-parcours.
- Technique : Pendant la cuisson, fouetter dans un bol 1 yaourt 125 g, 1 c. à soupe de jus de citron et une bonne pincée de sel ; texture crémeuse.
- Cuisson : Quand les pommes de terre sont presque prêtes, chauffer une poêle huilée, casser les œufs, cuire à feu moyen jusqu’à blanc pris et bords juste dorés, en gardant le jaune coulant.
- Finition : Saler et poivrer aussitôt les œufs, puis monter les bols : pommes de terre brûlantes, œuf au plat, cuillerées de sauce froide, herbes fraîches et oignon rouge très fin.
Dressage, variantes express et restes futés
Ce bowl œufs au plat se sert immédiatement pour garder le contraste chaud-froid. On peut parfumer la sauce en restant sur 3 ingrédients : yaourt, citron et piment, ou citron, yaourt et feta écrasée. Les pommes de terre restantes filent en salade ou en wrap.
En bref
- 🥔 Pommes de terre rôties au four, œufs au plat et sauce yaourt citron 3 ingrédients composent un bowl brunch prêt en environ 25 minutes.
- 🍳 Organisation précise de la cuisson, taille des cubes, four à 220 °C et jaune coulant assurent le croustillant sans détremper le bowl généreusement nappé.
- 🥄 Toppings, variantes express de sauce et astuces anti-erreurs transforment ce format bowl en rituel de brunch qu'on n'a pas forcément envie de partager.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité