Voici le gâteau italien au citron sans farine qui fait douter tout le monde : sa texture cache un secret inattendu

Autour de la table, ce gâteau italien citron sans farine déclenche toujours la même incrédulité. Entre ricotta, amande et cuisson douce, quel détail fait vraiment basculer la texture en nuage ?

L’odeur de citron chaud qui s’échappe du four, la surface juste dorée qui ondule quand on tapote le moule… À la découpe, la mie est presque crémeuse, loin des cakes au citron un peu secs. Autour de la table, une question fuse toujours : « Mais tu as mis quelle farine ? »

La réponse surprend : aucune. Ce gâteau italien citron sans farine repose sur la ricotta italienne et la poudre d’amandes, avec un soupçon de fécule de maïs pour la tenue. Résultat : un gâteau ricotta citron ultra-moelleux, naturellement sans farine de blé, si l’on respecte quelques gestes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de ricotta entière bien égouttée

✅ 180 g de poudre d’amandes, 30 g de fécule de maïs, 1/2 sachet de levure

✅ 120 g de sucre, 40 g de miel liquide, 1 c. à café de vanille

✅ 4 œufs moyens, 2 citrons bio, pincée de sel fin, miel + sucre glace + amandes effilées pour la finition

Pourquoi ce gâteau italien citronné sans farine est plus moelleux qu’un cake classique

Dans un gâteau classique, la farine de blé et le gluten serrent vite la pâte, surtout avec l’acidité du citron. Ici, la ricotta italienne apporte de l’eau et des protéines qui coagulent doucement, tandis que l’amande joue la farine “grasse” et garde l’hydratation de la mie.

Autre point clé : l’appareil œufs-sucre bien blanchi. En fouettant, on incorpore de l’air et on crée une émulsion avec la ricotta, le miel et les zestes. Fécule et levure apportent juste assez de structure, amplifiée par les blancs en neige pour le côté nuage.

Dernier pilier : la cuisson douce à 170°C. Cette température laisse aux bulles d’air le temps de se stabiliser sans sécher la pâte. La réaction de Maillard dore la surface, mais le cœur reste fondant.

Étapes pas à pas : réussir la texture ultra-moelleuse

Bonne nouvelle, cette torta citron sans farine se prépare en un quart d’heure. On respecte simplement l’ordre des mélanges pour préserver l’air incorporé et obtenir ce gâteau italien sans gluten à la texture presque crème dessert.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Séparer blancs et jaunes. Blanchir les jaunes avec le sucre, puis ajouter ricotta, miel, vanille, zestes et jus de citron jusqu’à obtenir un appareil lisse. Technique : Mélanger poudre d’amandes, fécule, levure et sel, puis les incorporer à la base ricotta sans trop fouetter. Monter les blancs en neige souple et les intégrer délicatement. Cuisson : Verser dans un moule de 20 cm chemisé. Cuire à 170°C chaleur tournante 35 à 40 minutes, jusqu’à surface dorée et lame presque sèche. Finition : Laisser reposer 10 minutes dans le moule, démouler sur grille. Napper le gâteau chaud d’un mélange miel-jus de citron, laisser refroidir puis ajouter sucre glace et amandes effilées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Ricotta et amande retiennent l’humidité, miel et sucre attirent l’eau et gardent le gâteau souple plusieurs jours. Les blancs montés servent de levain naturel. Avec une cuisson modérée, on obtient un gâteau moelleux au citron sans farine, parfumé mais étonnamment léger. ✨ Le twist gourmand : Napper à la sortie du four d’un sirop citron-miel très fluide, et remplacer si l’on veut 50 g d’amandes par de la poudre de pistaches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas dépasser 40 minutes ni 170°C, ne pas battre la pâte après ajout des poudres, ni ajouter trop de jus de citron qui la ferait cailler.

Comment conserver et servir ce gâteau italien sans farine

Une fois froid, ce gâteau italien sans farine se conserve 3 jours, bien emballé dans du film alimentaire ou une boîte hermétique. On le tranche au fur et à mesure pour limiter l’air et garder la mie moelleuse.

Pour servir, on le propose nature avec un peu de yaourt grec ou de ricotta fouettée, quelques fruits rouges ou des quartiers d’agrumes. Une lichette de limoncello bien frais à côté, pour les adultes, renforce le parfum citronné façon dolce vita.