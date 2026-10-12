Cette tarte salée du dimanche a remplacé la quiche : l'erreur fatale à éviter avec les oignons caramélisés

Dimanche soir, cette tarte rustique aux oignons caramélisés et au comté a pris la place de la quiche sur la table familiale. En quelques gestes, elle offre pâte croustillante, parfum d’oignon doré et fromage gratiné, sans compliquer la fin de week-end.

On la fait chaque dimanche soir et plus personne ne réclame la quiche : tarte rustique aux oignons caramélisés et au comté

Le dimanche soir, la cuisine sent l’oignon doré, le beurre qui grésille et le comté qui gratine. La pâte, repliée à la main, reste fine et croustillante dessous, avec des bords dorés qu’on casse comme un biscuit encore tiède.

À force, cette tarte salée du dimanche a remplacé la quiche ; on aime son côté tarte sans moule, vite assemblée, avec beaucoup d’oignons caramélisés et juste ce qu’il faut de fromage. Tout repose sur quelques gestes précis, faciles à reproduire chaque semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte rustique : 180 g de farine de blé T65, 50 g de beurre demi-sel bien froid, 1 œuf, 30 ml d’eau froide, 1 pincée de sel.

✅ Pour les oignons caramélisés : 1 kg d’oignons jaunes, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 3 c. à soupe de vinaigre balsamique, 10 g de cassonade, sel.

✅ Pour la couche gourmande : 2 c. à soupe de moutarde forte, 90 g de comté râpé.

✅ Pour la finition : quelques branches de thym frais, poivre du moulin.

Pourquoi cette tarte a remplacé la quiche chez nous

On cherche un dîner chaud mais simple, qui ne monopolise pas le plan de travail. Ici, la pâte brisée maison se prépare en quelques minutes, les oignons confisent tout seuls, et la tarte part au four directement sur la plaque, sans moule ni vaisselle superflue.

Oignons caramélisés en 3 temps : la méthode inratable

Pour réussir les oignons, on suit trois temps : on les fait d’abord suer à couvert avec huile et sel, puis on ajoute balsamique et cassonade et on laisse dorer à feu moyen, en remuant souvent. On coupe enfin le feu, on laisse tiédir et on égoutte légèrement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sabler la farine et le beurre demi-sel bien froid, ajouter œuf et eau, former une boule, filmer et réserver 30 min au frais. Technique : Émincer les oignons, les faire suer à couvert avec huile et sel, puis ajouter balsamique et cassonade et laisser caraméliser. Cuisson : Préchauffer le four à 190 °C en chaleur traditionnelle, plaque en bas ; étaler la pâte en disque de 30 cm sur papier cuisson, tartiner de moutarde, ajouter les deux tiers du comté. Finition : Répartir les oignons puis le reste de comté, replier les bords, cuire environ 35 min sur la plaque déjà chaude, parsemer de thym et poivre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Beurre froid et repos limitent le gluten : la pâte reste friable. La cuisson des oignons évapore l’eau et concentre les sucres. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques noix avant le fromage, ou remplacer un peu de balsamique par de la sauce soja. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les oignons juteux sur la pâte : ils rendent le fond mou.

Variantes, organisation & restes

Servie chaude ou tiède, elle supporte très bien les restes.