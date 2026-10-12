Deux voisins ont bâché leur salon de jardin fin octobre : un seul n'a trouvé aucune trace de moisissure sur ses coussins en mars

Chaque hiver, des salons de jardin pourtant bien bâchés ressortent au printemps tachés, gonflés et couverts de moisissures. Une simple astuce de housse et de cales change radicalement le résultat.

La scène est connue : au premier rayon de soleil du printemps, on soulève la housse du salon de jardin… et on découvre des coussins tachés, un cadre piqué de rouille et une odeur de cave bien installée. Pourtant, aucune pluie n’a touché le mobilier, soigneusement emmitouflé sous une grande bâche plastique tout l’hiver.

Selon les spécialistes, plus de 80 % des dégâts sur les salons de jardin en saison froide viennent de l’humidité stagnante sous bâche classique. Bonne nouvelle, éviter ce désastre ne demande ni produits miracles ni gros budget, mais une astuce mécanique très simple qui change tout pendant l’hiver.

Pourquoi le salon de jardin moisi-t-il sous sa housse, même sans pluie ?

Nous avons tous déjà eu le réflexe de tout “emballer” : bâche bien serrée, cordons tirés, aucun filet d’air qui passe. En réalité, cette housse hermétique transforme le salon de jardin sous housse en une petite serre humide. L’humidité naturelle du sol remonte, se coince sous le plastique et finit par retomber en gouttelettes sur les coussins et le cadre.

Avec les variations de température entre le jour et la nuit, la condensation s’est formée en continu tout l’hiver. Dans cet espace sombre, sans circulation d’air, les champignons microscopiques se sont régalés : taches verdâtres, odeur de moisi, bois qui a gonflé et métal qui a rouillé sont apparus sans qu’une seule goutte de pluie n’ait touché le mobilier.

Le bon réflexe : une housse respirante, jamais plaquée au sol

La clé, pour un salon de jardin sous housse l’hiver, est de laisser l’air travailler pour vous. On choisit une housse déperlante et respirante, souvent dotée de petits aérateurs latéraux, plutôt qu’une simple bâche plastique de bricolage. Ces tissus techniques laissent la vapeur s’échapper tout en bloquant la pluie, et ont déjà montré qu’ils prolongeaient nettement la durée de vie du mobilier.

Ensuite, tout se joue en bas : la housse ne doit jamais être collée au sol. En laissant volontairement un jour de quelques centimètres entre le bas de la protection et la terrasse, un léger courant d’air se met en place. Il a balayé l’humidité ascendante et a empêché la condensation de s’installer sur les textiles comme sur la structure, sans que la pluie ne remonte par cet espace.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie de temps Nettoyage réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La housse respirante laissée légèrement ouverte en bas crée un courant d’air qui évacue l’humidité. Les cales sous les pieds coupent le contact avec le sol détrempé, limitant la condensation sur les coussins et la structure. 💡 Le petit plus : utiliser des chutes de bois, briques ou pavés comme cales, pour une solution efficace et zéro déchet. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enfermer le salon de jardin dans une bâche plastique hermétique plaquée au sol tout l’hiver.

Surélever les pieds sur des cales pour un hiver vraiment sans moisissure

L’air qui circule sous la housse a déjà limité l’humidité, mais un détail restait critique : les pieds baignaient parfois dans l’eau de ruissellement. Les remontées capillaires ont alors infiltré le bois et attaqué la peinture du métal. Surélever chaque meuble d’un à deux centimètres sur des tasseaux de bois non traité, des briques, des pavés ou des cales en plastique rigide a rompu ce contact et a laissé l’air passer sous l’assise.

Une petite routine s’est vite installée chaque automne pour garder un ensemble intact jusqu’au printemps :

Nettoyer et bien sécher table, fauteuils et coussins avant de les ranger.

Glisser des cales stables sous chaque pied pour les isoler du sol mouillé.

Poser une housse respirante en laissant quelques centimètres d’ouverture au niveau du sol.

Arrimer la housse sans la plaquer, afin de conserver la ventilation tout l’hiver.