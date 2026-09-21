En 2026, les pros glissent ces petits supports discrets sous le banc de jardin avant l’hiver pour éviter la casse

Chaque hiver, en France, des bancs de jardin en bois se fendent sans avoir bougé d’un centimètre. En 2026, les pros modifient discrètement les pieds du banc de jardin avant l’automne pour contrer humidité et gel.

Sur la terrasse, le décor est parfait : dalles bien alignées, plantes en pot, joli banc en bois prêt pour les derniers rayons de soleil. Puis l’hiver est arrivé, la pluie a séché, et un matin, surprise… les pieds sont fendus, le bois a éclaté par endroits. Pourtant, le banc n’a jamais quitté sa place.

En 2026, les pros ne laissent plus un banc de jardin posé à même la dalle. Ils ont compris que le danger ne vient pas du ciel, mais du sol. Leur arme secrète tient dans quelques millimètres sous les pieds, à installer avant l’automne pour éviter la casse silencieuse de l’hiver.

Ce qui fait craquer un banc n’est pas le gel du ciel, mais l’eau au sol

Quand les premières averses arrosent la terrasse, une fine pellicule d’eau stagne sur le béton ou le carrelage. Les pieds du mobilier, directement posés dessus, restent en contact prolongé avec cette humidité. Le bois, poreux, se comporte alors comme une éponge : il boit l’eau par la base, là où les vernis et huiles ont été le plus usés par les frottements.

Cette eau ne reste pas en surface. Par capillarité, elle remonte à l’intérieur des fibres du pied, même si le reste du banc paraît parfaitement sec. Puis, lorsque le thermomètre est descendu sous 0 °C, elle a gelé, s’est dilatée, et a poussé de l’intérieur comme un cric. Les fibres ont fini par céder, créant ces fentes nettes qu’on découvre au printemps.

Le réflexe 2026 des pros : des cales sous les pieds du banc de jardin

Pour couper cette remontée d’eau, les professionnels ont adopté un geste ultra simple : surélever les pieds de 5 à 10 mm. Quelques millimètres suffisent pour casser la “colonne d’eau” et laisser l’air circuler sous le banc, l’humidité ayant alors le temps de s’évaporer avant de pénétrer le bois. Sur dalle béton comme sur carrelage, ce minuscule vide d’air change tout.

Concrètement, on glisse des cales sous les pieds du banc de jardin : patins en caoutchouc compacts, cales en plastique imputrescible ou petits clous à grosse tête pour les modèles légers. Certains bricoleurs ont même découpé des bouchons en liège pour une version zéro déchet. L’important n’est pas l’esthétique parfaite, mais cette surélévation discrète et stable, mise en place par temps sec avant les grosses pluies d’automne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Temps de mise en place Quelques minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En intercalant des patins ou cales imputrescibles sous chaque pied, on coupe la remontée d’humidité par capillarité depuis la dalle et on crée un fin coussin d’air. Le bois reste sec, même si l’eau stagne au sol, et ne gonfle plus au moment du gel. 💡 Le petit plus : choisir des patins légèrement souples limite aussi les micro-chocs quand on déplace le banc, et protège le carrelage des rayures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser le banc directement sur la dalle humide puis le recouvrir d’une bâche plastique qui touche le sol, au risque d’emprisonner l’eau autour des pieds.

Un petit geste d’automne pour des années de tranquillité

Pour que l’astuce donne tout son potentiel, le moment compte. Les pros ont pris l’habitude d’agir entre fin été et début d’automne, par une journée bien sèche. On a nettoyé les pieds du banc, laissé le bois sécher, puis positionné les cales là où l’eau aurait tendance à stagner. Sur béton et carrelage, on privilégie les patins caoutchouc ou plastique ; sur lames de terrasse ou gravier stabilisé, des supports un peu plus larges assurent la stabilité.

D’ailleurs, ce réflexe fonctionne aussi pour les chaises, tables et petits salons en bois. Une fois les cales sous les pieds du banc de jardin, il ne reste plus qu’à ajouter, si besoin, une housse respirante qui ne plaque pas le tissu au sol. En quelques gestes, le mobilier a traversé les hivers sans fendre, et le coin terrasse a gardé son allure de magazine, année après année.