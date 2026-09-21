La Réunion : ce jardin méconnu perché au-dessus du lagon cache un incroyable sanctuaire de biodiversité

Perché sur le domaine des Colimaçons, le Jardin botanique de Mascarin veille sur les pentes de Saint-Leu et le lagon étincelant. Entre forêt semi-sèche reconstituée et collections rares, ce sanctuaire de biodiversité réserve aux visiteurs quelques surprises insoupçonnées.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Conservatoire botanique national de Mascarin 🌸 Nom courant Jardin botanique de Mascarin (domaine des Colimaçons) 📏 Dimensions 13 ha, dont environ 8 ha ouverts au public ☀️ Exposition Versant ouest de La Réunion, sur les hauteurs de Saint-Leu, dominant le lagon ❄️ Rusticité Climat tropical, sans gel 🍂 Feuillage Végétation très diversifiée ; collections de caféiers, plantes lontan, verger créole, succulentes, palmiers, orchidées, fougères et bambous, plus une forêt semi-sèche réunionnaise reconstituée

Depuis la terrasse naturelle du jardin, le regard glisse des montagnes bleutées jusqu’au ruban turquoise du lagon. Le vent apporte des parfums de feuilles chauffées par le soleil et de terre humide ; entre ombre et lumière, les sentiers s’ouvrent comme des couloirs secrets sur la canopée. On croit d’abord visiter un simple jardin exotique, mais ce site caché au-dessus de la côte ouest raconte une toute autre histoire.

Ce havre de verdure, installé au cœur du domaine des Colimaçons, a longtemps été une vaste propriété agricole avant de devenir un refuge pour des espèces souvent introuvables ailleurs. Aujourd’hui, le Jardin botanique de Mascarin se parcourt comme un livre ouvert sur l’histoire de La Réunion et de ses paysages. Entre panorama époustouflant sur le lagon et collections rares, chaque allée dévoile un nouveau visage de ce sanctuaire pour la biodiversité.

Un jardin remarquable perché au-dessus du lagon de Saint-Leu

À moins de 10 km de Saint-Leu, le jardin s’accroche aux pentes escarpées du domaine des Colimaçons, entre ravines et vieux murs de pierre. De là-haut, la vue plongeante sur le lagon de La Réunion change au fil de la journée ; les bleus se superposent, la barrière de corail se dessine, les alizés font frissonner les palmes. Classé au label Jardin remarquable, le site marie architecture créole, nature exubérante et spectacle permanent sur l’océan.

Sur près de 13 hectares, dont environ huit sont ouverts au public, les sentiers serpentent entre terrasses et bosquets, alternant coins d’ombre fraîche et clairières baignées de soleil. Le climat chaud et ventilé de l’ouest a façonné une végétation à la fois luxuriante et parfaitement adaptée au relief, donnant l’impression de se promener sur un balcon suspendu entre ciel, mer et montagne.

Du grand domaine agricole au conservatoire botanique

À la fin du XVIIIe siècle, la maison du domaine a été construite en 1794 au cœur d’une exploitation de 660 hectares, qui s’étendait alors des rivages jusqu’aux montagnes. Quand il n’en est resté que 13 hectares, l’ensemble a été mis en vente en 1986. L’engagement d’Odette Roche, passionnée de flore et d’histoire, a permis au Conseil départemental de racheter le site en 1987 pour y créer le Conservatoire botanique national de Mascarin, après de grands travaux de réhabilitation.

Aujourd’hui, le jardin réunit près de 4 000 plantes organisées en huit grandes collections, qui retracent la mémoire végétale de l’île et de ses introductions successives :

caféiers et verger créole,

plantes lontan et espèces utilitaires,

succulentes adaptées à la sécheresse,

palmiers, orchidées, fougères et bambous tropicaux.

Un sanctuaire vivant de biodiversité à vivre avec tous les sens

Pièce maîtresse du site, la Collection Réunion reconstitue une forêt semi-sèche des bas de l’Ouest telle qu’elle existait avant toute intervention humaine, il y a plus de 400 ans. On y chemine au milieu d’une flore indigène menacée, protégée ici comme dans un écrin, tout en croisant le bourdonnement discret du rucher et le ballet des pollinisateurs. Dans la demeure historique, expositions permanentes et temporaires, espaces pédagogiques, visites guidées, animations et ateliers invitent les familles à toucher les écorces, respirer les épices, écouter les oiseaux ; une manière sensible et ludique d’apprendre à regarder autrement les plantes qui façonnent les paysages réunionnais.