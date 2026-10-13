Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : attendre le gel pour rentrer son dipladénia en pot condamne les racines dès 10 °C

Sur balcon ou terrasse, les nuits qui fraîchissent mettent déjà vos plantes frileuses à l’épreuve. À partir de quel seuil agir sans tout rapatrier pour rien ?

Sur la terrasse, le thermomètre affiche encore 20 °C, le balcon déborde de fleurs et rien ne laisse penser que l’hiver approche. Dipladénia en cascade, géraniums éclatants, bougainvillier couvert de bractées… on repousse volontiers le moment de tout déplacer à l’intérieur.

Pourtant, dès que les minimales nocturnes tournent autour de 10 °C, ces plantes en pot ont déjà commencé à souffrir. Attendre de voir une fine couche de givre sur la rambarde est souvent trop tard pour les plus fragiles. La bonne nouvelle : quelques repères simples suffisent pour décider quoi rentrer, quand et où les installer.

Pourquoi il ne faut pas attendre les premières gelées

En automne, les journées restent parfois douces mais les nuits se sont déjà refroidies. Ce grand écart épuise les racines enfermées dans un pot, surtout pour les plantes frileuses d’origine tropicale. Elles sont stressées bien avant 0 °C, alors que rien ne paraît encore abîmé le matin.

Le réflexe à adopter consiste à surveiller les prévisions locales plutôt que le calendrier. Quand la météo annonce plusieurs nuits d’affilée proches de 10 °C, balcon ou terrasse deviennent des zones à risque. Les pots refroidissent plus vite que la pleine terre, surtout exposés au vent et à l’humidité stagnante des soucoupes.

Quelles plantes rentrer dès que les nuits deviennent fraîches

Nous avons tous déjà laissé une potée dehors « parce qu’elle est encore si belle ». Ce sont pourtant les premières à protéger quand les nuits tournent autour de 10 °C : les balconnières de pélargonium, les bégonias, coleus, fuchsias, le dipladénia ou encore les plantes d’intérieur sorties en vacances, comme le pothos ou la fougère de Boston.

les exotiques spectaculaires : hibiscus tropical (Hibiscus rosa-sinensis), bougainvillier , aloe vera, broméliacées, bananier d’ornement ;

(Hibiscus rosa-sinensis), , aloe vera, broméliacées, bananier d’ornement ; les agrumes en pot, les oliviers et avocatiers cultivés en bac, plus vulnérables que les sujets en pleine terre ;

en pot, les oliviers et avocatiers cultivés en bac, plus vulnérables que les sujets en pleine terre ; toutes les plantes d’intérieur déplacées dehors l’été, même si elles semblent en parfaite santé.

Cas à part, les agrumes n’aiment ni le gel ni le salon surchauffé. Un citronnier en pot supporte encore quelques nuits fraîches, mais il a ensuite besoin d’un endroit lumineux, frais et hors gel : véranda non chauffée, serre froide, jardin d’hiver ou garage avec fenêtre plutôt qu’une pièce à 21 °C.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Stress en moins +++ Pourquoi ça fonctionne ? On vise le seuil des 10 °C la nuit et seulement les plantes en pot vraiment fragiles, ce qui évite de tout rentrer pour rien. • Le petit plus : Préparer voiles, paillis et abris à l’avance évite les sauvetages de dernière minute. À NE JAMAIS FAIRE : Rentrer tout d’un coup dans une pièce à 21 °C en arrosant comme en été.

Bien installer vos plantes à l’abri pour l’hiver

Avant de rentrer un pot, un contrôle éclair suffit : dessus et dessous des feuilles, tiges, terreau et soucoupe pour chasser parasites et débris.

Ensuite, cap sur un abri clair, frais et hors gel : véranda, serre froide ou garage avec fenêtre, en réduisant nettement l’arrosage.